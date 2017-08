Jørgensen ziet voldoende potentie bij Feyenoord

Nicolai Jørgensen verontschuldigt zich. De Deen – kostuum, witte sneakers en stevig parfum – meldt zich pas een uur na Feyenoord-FC Twente (2-1) in de persruimte van de Kuip. De seizoensopening heeft veel energie gekost, verklaart Jørgensen zijn late komst. “Ik ben echt kapot”, blaast de Feyenoord-spits. Zijn bleke gezicht en ingevallen ogen onderstrepen zijn gemoedstoestand.

Even daarvoor waren Jørgensens ploeggenoten gepasseerd. De een wat opgewekter dan de ander. Doelman Bijlow, normaal gesproken derde keuze achter Jones en Vermeer, straalde van oor tot oor na zijn verrassende debuut in de Kuip. Pas op de wedstrijddag, zondagmiddag, kreeg de 19-jarige keeper te horen dat Jones vanwege een rugblessure niet in actie kon komen en hij hem moest vervangen. Dat deed Bijlow verdienstelijk. Ook aanvaller Berghuis, die vorige maand definitief werd overgenomen van het Engelse Watford, meldde zich met blij gemoed. Hij zorgde na ruim een uur voor de beslissing tegen FC Twente, nadat hij een voorzet van Toornstra tot doelpunt had verlengd.

“Ik heb ervan genoten”, zegt Jørgensen (26) over zijn eerste officiële wedstrijd als titelverdediger in de eredivisie. “Natuurlijk wisten we dat niet alles vlekkeloos zou verlopen, maar dat is logisch in deze fase van het seizoen. We hebben tijd nodig. Simpel.” Ook Jørgensen zag nog voldoende verbeterpunten bij Feyenoord. De Rotterdammers oogden in balbezit soms nog wat statisch. En ook de onderlinge afstemming kon beter. Jørgensen: “Waar ik wel vertrouwen uit haal, is dat we op sommige momenten – als we even versnellen – direct ook toeslaan”, meent hij. “We moeten nu proberen dat wat langer vast te houden in onze wedstrijden.”

Jørgensen refereerde met zijn woorden mede aan zijn eigen openingstreffer, een fraaie versnelling na een minuut of twintig. Botte­ghin opende op Boëtius, die zijn tegenstander op snelheid passeerde (na een geniale aanname) en de bal afleverde bij de inlopende Jørgensen. “Eigenlijk zat daar alles in”, glundert de spits, die vorig seizoen 21 keer doel trof. “Twee, drie snelle passes, het spel van rechts naar links verleggen, een handige één-tegen-één-actie en een doelpunt. Daarin zie je dat we voldoende kwaliteit hebben.”

Heilige geloof

De Deense spits is tevreden over het niveau van de huidige selectie. Feyenoord nam deze zomer afscheid van Elia (Başakşehir), Karsdorp (AS Roma), Kongolo (AS Monaco) en de gestopte Kuijt, maar versterkte zich met Boëtius (FC Basel), Diks (gehuurd van Fiorentina), Haps (AZ), Amrabat (FC Utrecht) en St. Juste (SC Heerenveen). Diks en Haps begonnen zondagmiddag in de basis, Amrabat en St. Juste vielen in. “De potentie in dit team is hoog”, vindt Jørgensen. “Ik ben vooral tevreden over het feit dat we een brede selectie hebben, want dat is nodig gezien de hoeveelheid wedstrijden die we gaan spelen.” Op 24 augustus weet Feyenoord welke tegenstanders het zal treffen in de groepsfase van de Champions League.

Mag Feyenoord zich enige illusie maken in de Champions League? Jørgensen schudt van ‘nee’. Tegelijkertijd wijst hij op het vorige seizoen, een jaar waarin alles begon met een droom; de droom om landskampioen te worden. Geloven in iets en daar vertrouwen in houden, is essentieel, vertelt Jørgensen. “Dirk (Kuijt, red.) was daar vorig seizoen erg belangrijk in. Maar je kunt niet terugkrijgen wat weg is. We zullen dat heilige geloof met z’n allen op moeten brengen.”