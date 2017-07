J.K. Rowling heeft met haar Potterboeken het denken van een generatie gevormd

Neem de gezondheidszorg. De robot verdringt de chirurg, maar het contact met patiënten blijft een van de belangrijkste taken van de arts. Ook de groeiende roep om 'meer handen aan het bed' spreekt boekdelen. Haast de hele banengroei in de VS tussen 1980 en 2012 is toe te schrijven aan werk dat sociale vaardigheden vereist. Hier ligt voor ons een enorme kans, meent Gershon. "Terwijl robots en algoritmes het cognitieve werk overnemen, kunnen wij ervoor kiezen te investeren in die onontbeerlijke - en nu nog ondergewaardeerde - emotionele arbeid."

Gaan we een toekomst tegemoet waarin de banen alleen zijn weggelegd voor mensen met kennis van de digitale wereld? Integendeel, schrijft Livia Gershon op de website Aeon. In de postindustriële wereld zal slechts een klein percentage mensen zich bezighouden met het ontwikkelen van software, biotechnologie of geavanceerde fabricage. "Net zoals de reuzemachines van de Industriële Revolutie lichamelijke arbeid minder noodzakelijk maakten, zal de informatierevolutie ruimte creëren om het gebruik van computers te complementeren, in plaats van ermee te concurreren. Veel belangrijke banen zullen geen algebra, maar 'zachte vaardigheden' vereisen, emotionele arbeid."

Minder inlevingsgevoel

Het overkomt ze haast allemaal: leiders die de grenzen van hun macht niet meer kennen. Psychologen bestuderen het fenomeen al langer, maar opmerkelijk is dat nu ook hersenonderzoek toont dat macht een specifiek neurologisch proces aantast: mensen met macht verliezen de gave tot mirroring, zo is te lezen op The Atlantic. Dit 'spiegelen' is een subtiele vorm van nabootsen die zich in ons hoofd afspeelt, zonder dat we er ons bewust van zijn. Het vormt de basis voor ons inlevingsgevoel. Maar de machtigen houden op een ander na te bootsen, te lachen als de ander lacht, spanning te voelen als de ander dat doet.

Hersenonderzoeker Dacher Keltner noemt het de machtsparadox: Als we eenmaal de macht hebben, verliezen we de gave die ons aan de macht heeft geholpen.

Is er niks aan te doen? Een manier om het tegen te gaan, is je minder machtig te voelen door bijvoorbeeld terug te denken aan momenten waarop je die macht nog niet had.

Ook een naaste die je met beide benen op de grond houdt, kan helpen. Koningen hadden vroeger een hofnar die de draak stak met hun macht. Misschien moet de hofnar in ere hersteld?