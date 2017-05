Ivanka Trump in problemen door verdwijningen in China

Het bedrijf van Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president, is in opspraak gekomen door het verdwijnen van drie arbeidsactivisten in China. Een van hen is gearresteerd, van de andere twee is het lot onduidelijk.

De drie activisten, Chinezen die werken voor de organisatie China Labor Watch, deden onderzoek naar een bedrijf dat schoenen produceert voor Ivanka Trump. Ze waren van plan om volgende maand een rapport te publiceren over misstanden bij dat bedrijf. Het zou volgens directeur Li Qiang van China Labor Watch gaan om lage lonen, excessief overwerk en mogelijk onterecht gebruik van studenten als arbeidskrachten.

Activist Hua Heifeng werd gearresteerd in de provincie Jiangxi, vanwege het illegale gebruik van afluisterapparatuur, aldus Li. Van de andere twee heeft hij de afgelopen dagen niets meer vernomen. Zij deden ook onderzoek naar de misstanden bij de toeleverancier, Huajian Group. Een van de drie werkte undercover bij dat bedrijf. In de zeventien jaar dat China Labor Watch al actief is in ­China is het nooit eerder gebeurd dat onderzoekers verdwenen of gearresteerd werden, zegt de directeur tegen persbureau Reuters.

Het bedrijf van Ivanka Trump importeert de meeste schoenen en andere mode-artikelen uit China. President Trump ageert al sinds de verkiezingscampagne tegen productie in China die de VS banen zou kosten.

Amnesty International heeft de ­Chinese overheid opgeroepen Hua vrij te laten en zijn twee collega’s eveneens, als die zijn opgepakt. Een woordvoerder hekelt ook het enthousiasme van de familie Trump om zaken te doen in China, zonder zich druk te maken over arbeidsrechten.

Democraten in Washington lieten weten dat Ivanka Trump moet breken met deze toeleverancier. Het bedrijf van Ivanka Trump heeft nog niet gereageerd op deze zaak. Ook de toeleverancier en de Chinese overheid zwijgen.

