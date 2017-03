Ivanka moet Trump van dichtbij behoeden voor misstappen

“Ik denk erover om Ivanka vice-president te maken”, grapte Donald Trump in december 2015 in een televisieshow. “Grapje, grapje. Dat moet ik zeggen, anders neemt de pers het serieus.” Hij had geleerd van de reacties op een eerdere opmerking, dat hij wel met Ivanka zou willen daten als ze geen familie was geweest. Op die leuke grap hadden journalisten raar gereageerd, vond Trump.

Lees verder na de advertentie

Ruim een jaar en een inauguratie later, wordt president Trump opvallend vaak vergezeld door zijn 35-jarige dochter, die vaak aanwezig is in het Witte Huis. Ze zat naast Angela Merkel toen de Duitse bondskanselier vorige week Washington bezocht en schoof vorige maand aan naast de Canadese premier Trudeau, toen die met haar vader overlegde. Trots twitterde ze een foto waarbij ze tussen Trump en Trudeau in zit: “Een goede discussie met twee wereldleiders over het belang van vrouwen aan tafel.” Niet iedereen was enthousiast. “Het lijkt eerder op 'neem je dochter mee naar werk dag', zul je bedoelen”, werd op Twitter gesneerd.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Nepotisme Nu krijgt Ivanka zelfs een eigen kamer in het Witte Huis, zo werd vanmorgen duidelijk. Ze wordt geen overheidsmedewerker, maar krijgt wel inzage in vertrouwelijke documenten. Volgens professor Richard Painter, een jurist die George W. Bush adviseerde over ethische kwesties, werkt ze feitelijk wel als Witte Huis-medewerker. "Dat is geen groot probleem, zo lang ze zich niet bemoeid met zaken die haar financiële belangen raken." Ivanka's advocaat beloofde dat ze zich vrijwillig zal houden aan de regels die voor overheidsmedewerkers gelden. Ivanka's man Jared Kushner werd in januari aangesteld tot topadviseur van zijn schoonvader. Het is uitzonderlijk dat familieleden van de president zulke invloedrijke rollen krijgen in het Witte Huis. Een anti-nepotismewet uit 1967 verbiedt overheidsfunctionarissen om familieleden een baan te bezorgen in een overheidsorgaan dat hij bestuurt of waar hij zelf werkt. Deze wet wordt wel de Bobby Kennedy-wet genoemd, omdat hij werd aangenomen nadat president John F. Kennedy zijn broer Robert in 1961 aanstelde als procureur-generaal. Maar deze wet is volgens het ministerie van justitie ondergeschikt aan een wet uit 1978, die de president veel vrijheid biedt voor het aanstellen van Witte Huis-medewerkers.



Bij Kushner aantreden zei Trumps team nog dat Ivanka zich op haar drie kinderen zou gaan richten, maar nu gaat wordt ze volgens haar advocaat de ‘ogen en oren’ van de president. "Ik zal mijn vader openhartig raad en advies blijven geven, zoals ik mijn hele leven heb gedaan", zegt ze in een verklaring.

Imago Trumps oudste dochter zal hem adviseren over zaken als ouderschapsverlof en kinderopvang, maar heeft ook een belangrijke pr-functie. Ivanka poetst het imago van haar vader op door zijn zachte, menselijke kant te belichten. Dat deed ze in juli al in haar toespraak op de Republikeinse Conventie, waar Donald Trump formeel werd verkozen tot presidentskandidaat. Ze presenteerde hem als een empathische, genereuze man met een luisterend oor en respect voor vrouwen. Trump zou het arbeidsrecht veranderen om de situatie van vrouwen te verbeteren, beloofde ze. Ze is een geweldig persoon – ze houdt me altijd op het rechte pad President Trump over zijn dochter Ivanka Ivanka is verfijnder dan haar vader, spreekt op kalme toon en kiest haar woorden bewust. Nadat begin dit jaar vernielingen werden aangericht op joodse begraafplaatsen, sprak Ivanka – die zich voor haar huwelijk bekeerde tot het jodendom – zich hiertegen uit, terwijl haar vader de aanvallen volgens critici niet snel en fel genoeg veroordeelde. Haar bedrijf, dat kleding, schoenen en juwelen verkoopt, heeft Ivanka nog niet verkocht. Ze heeft wel een stap terug gezet en bemoeit zich niet meer met de dagelijkse leiding van het bedrijf, dat haar gezicht bovendien niet meer mag gebruiken in reclames. Toen winkelketen Nordstrom begin februari aankondigde te stoppen met de verkoop van Ivanka’s producten, reageerde president Trump boos. Zijn dochter was zo oneerlijk behandeld, twitterde hij. “Ze is een geweldig persoon – ze houdt me altijd op het rechte pad.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.