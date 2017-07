Italië stuurt marine naar de Libische kust

Italië is van plan om volgende maand oorlogsschepen naar de Libische kust te sturen om de mensensmokkel en migratiestroom tegen te gaan. Een anonieme Italiaanse regeringsfunctionaris lekte dit nieuws gisteren naar persbureau Reuters. Volgens de bron zal de Italiaanse ministerraad het plan vandaag goedkeuren en gaat het parlement er daarna over stemmen, waarschijnlijk al volgende week.

Hoeveel schepen en bemanningsleden zullen worden ingezet wordt nog onderzocht, aldus de bron. Maar als het plan wordt goedgekeurd, dan zal de missie waarschijnlijk al eind augustus van start gaan.

Premier Paolo Gentiloni kwam gisteren met zijn militaire staf en ministers bijeen om over 'veiligheid, immigratie en de Libische situatie' te praten, aldus een officiële regeringsverklaring. Gentiloni zei na afloop dat er inderdaad een missie komt, en dat deze mogelijk tot een 'omslagpunt' zal leiden in de migratiestroom.

De Italiaanse premier maakte gisteren tevens de strekking van een brief openbaar, waarin de internationaal erkende regering van Libië Italië officieel verzoekt om oorlogsschepen te sturen naar de Libische kust. Internationaalrechtelijk lijkt daarmee de missie dichtgespijkerd, maar de Libische regering ontkent dat het toestemming heeft gegeven.

Aanvankelijk ontzegde de Libische regering de militaire schepen van de EU-landen toegang tot haar territoriale wateren, tot grote ergernis van de EU. De Libische regering heeft weinig middelen om de vluchtelingen- en migrantenstroom tegen te houden, mede door alle chaos in het land. Daardoor konden veel mensen via Libië de oversteek naar Europa maken. Sinds 2014 hebben er al 600.000 migranten Europa bereikt via deze zeeroute. Mensensmokkelaars verdienden ondertussen veel geld aan de migratiestroom.

Terugsturen

Volgens Gentiloni heeft zijn missie de steun van meerdere Europese 'collega's'. "Het doet mij goed om te weten dat er veel draagvlak is in Europa voor deze nieuwe mogelijkheid", zei hij gisteren na afloop van zijn overleg met de militaire staf en zijn ministers.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera zal er een vloot, bestaande uit vijf militaire schepen met in totaal ongeveer duizend bemanningsleden, naar Libië gestuurd worden. Daarnaast zullen ook helikopters en drones worden ingezet.

Welke taken zij precies krijgen, of in welke gebieden voor de Libische kust zal worden gepatrouilleerd, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Italië wil dat de migranten die in Libische wateren worden onderschept direct naar het Libische vasteland worden gebracht, ook wanneer de Libische kustwacht niet bij de reddingsoperatie aanwezig is.

De Libische kustwacht zet migranten vast in de­ten­tie­cen­tra, vaak onder inhumane omstandigheden

Wanneer de migranten echter worden onderschept in internationale wateren, dan gelden er andere regels. Zij zullen dan naar Italië worden overgebracht. Libië wordt beschouwd als onveilig en het terugsturen van vluchtelingen naar dat land is in strijd met het internationale recht.

De vraag is wat er gebeurt met de migranten die de internationale wateren niet weten te bereiken. De Libische kustwacht zet migranten vast in detentiecentra, vaak onder inhumane omstandigheden. Om deels aan de kritiek tegemoet te komen, zegt Italië nu dat het er alles aan wil doen om de omstandigheden daar te verbeteren. Rome wil dat VN-organisaties toezicht gaan houden in de kampen.