Italië ontworstelt zich aan diepe crisis

De berichten over Italië waren de afgelopen maanden zo somber, met banken aan de bedelstaf en een premier die na een verloren referendum opstapte. Dat deed het ergste vrezen voor het landenrapport dat de Oeso vanmiddag presenteerde. ‘De hervormingen hebben resultaat, maar de uitdagingen blijven’ staat op de kaft. Daarmee geeft de club van de 35 rijkste landen in de wereld Rome een kleine voldoende voor alle moeite.

De Italiaanse regeringen hebben de afgelopen jaren dan ook niet stil gezeten. Er waren ingrijpende hervormingen op de arbeidsmarkt, in de financiële sector, het onderwijs en openbaar bestuur. Het is dankzij deze maatregelen dat Italië zich aan een diepe crisis ontworstelt, schrijft de Oeso.

Al gaat het herstel niet erg vlot. De economie groeit dit jaar met 1 procent. Daarmee zit Italië in de Europese achterhoede. De regering in Rome moet volgens de Oeso meer investeren. In onderwijs, innovatie en in wegen, bruggen en openbaar vervoer. Sinds het begin van de crisis zijn de investeringen van de overheid met 30 procent gedaald. Meer investeringen zorgt voor economische groei en meer werk. Dat is hard nodig. Van de jongeren onder de 25 zit bijna 40 procent werkloos thuis.

Staatsschuld

Maar waar haalt Italië het geld vandaan voor investeringen? Meer lenen en het begrotingstekort laten oplopen mag niet van Europa. Al voldoet het land met een tekort van 2,3 procent wel aan de Europese begrotingsnorm.

Die 2,3 procent is een grotere prestatie dan het lijkt. Italië heeft een staatsschuld van ruim 132 procent van het bruto binnenlands product, een van de hoogste in Europa. Over die schuld betaalt Rome rente, geld dat het land niet kan investeren in de economie. Zonder de rentelasten zou Italië net zoveel geld uitgeven als er binnenkomt.

Italianen blijken vindingrijk in het ontduiken van belasting

Aan de inkomstenkant is er een probleem met de belastingen. Italianen blijken vindingrijk in het ontduiken van belasting. De Oeso ziet dat de regering in Rome de hervormingsplannen klaar heeft, maar dat deze nog niet zijn ingevoerd.

Acute zorgen zijn er over de Italiaanse banken. Eind vorig jaar stak de overheid al miljarden in de redding van Monte dei Paschi di Siena. Deze bank geldt als een systeembank. Valt zij om, dan kunnen meer dominostenen meegaan. Deze week kwamen er ook berichten naar buiten over Veneto Banca en Banca Popolare di Vicenza, twee kleinere banken die het zonder steun van de overheid niet redden.

Net als Monte dei Paschi zuchten deze banken onder slechte leningen. Dat zijn leningen aan bedrijven en particulieren die in de problemen zijn gekomen, een betalingsachterstand hebben of de leningen helemaal niet kunnen terugbetalen. Bij Monte dei Paschi moest Italië 5 miljard overmaken, voor de andere twee banken moet de regering in totaal tussen de 4 en 5 miljard euro bijpassen.

De drie banken hebben in totaal 37 miljard euro aan slechte leningen. Daar blijft het voor de Italiaanse bankensector niet bij. Gezamenlijk kijken zij aan tegen een berg van 360 miljard euro aan moeilijk of niet-inbare leningen. Oplossen van dat probleem is volgens de Oeso de grootste uitdaging waar Italië voor staat.