Italië neemt schip Spaanse hulporganisatie in beslag

Dat gebeurde in de haven van het Siciliaanse Pozzallo. Een Italiaanse aanklager heeft bovendien een onderzoek naar drie bemanningsleden ingesteld. Hij wil bekijken of zij zich schuldig hebben gemaakt aan het ondersteunen van 'illegale immigratie'.

Proactiva Open Arms redde donderdag ruim 200 migranten uit zee. Dat gebeurde ongeveer 70 mijl (110 kilometer) voor de Libische kust. Volgens de Italiaanse kustwacht negeerde de hulporganisatie de orders om uit de buurt te blijven van de Libische kustwacht die claimt verantwoordelijk te zijn voor het oppikken van migranten in dat deel van de zee.

Volgens Proactiva's advocaat Rosa Emanuela Lo Faro is zo'n afspraak echter helemaal niet bekend bij de Spaanse hulporganisatie. "Open Arms is nooit op de hoogte gesteld dat reddingsacties in het betreffende gebied door de Libiërs gecoördineerd worden."