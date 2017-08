Italië gelooft graag dat Libië het nu zelf kan

Drie ngo’s die actief op de Middellandse Zee waren, houden hun schepen voorlopig in de haven. Ze pikken geen migranten meer op, omdat ze de wateren bij Libië te onveilig vinden. Het schip van een vierde niet-gouvernementele organisatie wordt door justitie op Sicilië vastgehouden. Het aantal ngo’s dat reddingsacties uitvoert, is daarmee gehalveerd.

Betekent dit dat er in de internationale wateren bij Libië nauwelijks nog iemand is om migranten in nood in veiligheid te brengen? Nee. De Italiaanse marine en kustwacht voeren voortdurend zoek- en reddingsacties uit. Ook Frontex, het EU-bureau voor grensbewaking, heeft twaalf schepen rondvaren in het kader van operatie Triton. De Europese Unie heeft in dit gebied nog een tweede operatie lopen: Sophia. Die is bedoeld om mensensmokkel te bestrijden, maar als het moet, halen de schepen ook migranten uit zinkende bootjes. Ondanks inzet van ngo’s en kustwacht hebben dit jaar al meer dan 2000 mensen het niet gehaald De ngo’s voeren en varen vaak dichter bij de Libische wateren dan al die marineschepen. Daardoor, of desondanks – er zijn verschillende interpretaties – hebben dit jaar meer dan tweeduizend migranten hun tocht op zee niet overleefd. Hoe dan ook: Rome durft er nu kennelijk op te vertrouwen dat de overgebleven schepen het gat zullen opvullen door ook zuidelijker te gaan patrouilleren.

Hoe belangrijk zijn ngo’s voor deze reddingsoperatie? Tot aan 2015 waren er geen ngo’s die de zee opgingen om bootmigranten voor de dood te behoeden. Dat zijn ze na grote scheepsrampen in 2014 en 2015 gaan doen. Hun aandeel in de reddingsacties is snel gegroeid: in 2016 ging het om ongeveer een derde, net als dit jaar. Tekst loopt door onder kaart © Brechtje Rood Dat de Italiaanse regering niet in de stress schiet nu ngo’s zich terugtrekken, komt ook doordat het aantal bootmigranten op deze route lijkt terug te lopen. In juni bereikten 28.000 migranten Italië, in juli 16.000. Het is onduidelijk hoe dat komt, maar Italiaanse autoriteiten hopen met heel hun hart dat het hun steun aan de Libische kustwacht is die de kanteling teweeg brengt; Italië bracht onlangs vier opgeknapte patrouilleschepen terug naar hoofdstad Tripoli en heeft groepen kustwachters trainingen gegeven. De Europese Unie heeft iets soortgelijks gedaan.

Is de kustwacht van Libië nu wel in staat om het vertrek van bomvolle bootjes te verhinderen? In interviews die kustwachters in Tripoli aan Italiaanse verslaggevers hebben gegeven, zeiden zij van wel. Ze zouden al duizenden migranten hebben onderschept. De Libische kustwacht wil nu zelfs de verantwoordelijkheid voor een hele grote Search and Rescue-zone op zich nemen. Het gaat om een gebied op zee waar tot nu toe de Italianen de reddingsacties hebben gecoördineerd. De Italiaanse minister van buitenlandse zaken sprak zondag in dagblad La Stampa optimistisch over een ‘hervonden evenwicht in de Middellandse Zee’, maar veel Libië-kenners lachen hem uit. Zij kennen de Libische kustwachters als onbetrouwbare opportunisten die zich laten omkopen door mensensmokkelaars. Libische kustwachters zouden opportunisten zijn die zich makkelijk laten omkopen Mattia Toaldo, beleidsmedewerker bij de European Council on Foreign Relations in Londen, zegt dat de kustwacht in het anarchistische Libië in de verste verte niet lijkt op de robuuste kustwacht van Italië en hooguit over een paar rubberboten beschikt, afgezien van de vier opgeknapte patrouilleschepen. De Libiërs zijn volgens hem gevaarlijk genoeg om ngo’s met wapens te bedreigen, en doen dat ook. Voor Artsen zonder Grenzen, Save the Children en Sea Eye is dat een belangrijke reden om de reddingsacties op te schorten.

Gruwelijke aanleiding De ramp met een boot vol migranten bij Lampedusa was in 2013 de aanleiding voor operatie Mare Nostrum, een grote reddingsoperatie onder leiding van Italië. De zee en het luchtruim werden ingedeeld in Search and Rescue-zones. Een jaar later kwam de minder kostbare operatie Triton ervoor in de plaats. Die verplaatste zich steeds meer richting de Libische kust. Operatie Sophia is er vooral op gericht mensensmokkelaars te stoppen.

