Italië boos op Oostenrijk om pantservoertuigen bij de grens

Die zullen worden ingezet bij in te voeren controles aan de grens met Italië als de toestroom van migranten in Italië niet afneemt, aldus de Oostenrijkse minister van defensie. Dat zou ‘snel’ kunnen starten.

In dezelfde regio houdt Oostenrijk ook nog eens 750 militairen paraat, zeer tegen de zin van de Italianen die de situatie aan de grens als ‘rustig en stabiel’ omschrijven. Rome wil dat de grens tussen beide landen open blijft, zoals Schengen voorschrijft. Oostenrijk heeft eerder al controles bij de grens met Slovenië en Hongarije (her)ingevoerd.

Crisis

De spanningen tussen de buurlanden is een gevolg van de migratiecrisis in Italië. Daar zijn dit jaar al zo’n 85.000 mensen aangekomen, meest via de Middellandse Zee vanuit het chaotische en gevaarlijke Libië. Dat is volgens VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR zo’n 20 procent meer dan in het eerste half jaar van 2016. Er verdronken zeker 2150 mensen.

Italië zelf heeft al enkele malen gewaarschuwd dat de situatie aan zijn kusten onhoudbaar is. Het land dreigde vorige week zelfs de havens te sluiten voor (buitenlandse) reddingsschepen die migranten voor de Libische kust van hun vluchtboten plukken en in Italië aan land brengen.

Dat dreigement werd gezien als een middel om andere Europese landen onder druk te zetten om meer te doen om Italië te helpen. Vooralsnog komt van die hulp weinig terecht - zo is een herverdelingsprogramma’s van asielzoekers over andere lidstaten van de Europese Unie bijna twee jaar na dato slechts voor een (klein) deel uitgevoerd.