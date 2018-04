Italië boos na Franse inval in migrantencentrum

De Franse douane volgde een Nigeriaanse passagier op de hogesnelheidstrein tussen Parijs en Milaan, omdat ze vermoedde dat de man drugs bij zich had. De Nigeriaan werd daarom gevraagd om een urinetest te ondergaan. Volgens Frankrijk was de man akkoord gegaan met de urinetest, waarop de agenten hem opwachtten bij een ruimte in het station van Bardonecchia, bij Turijn. De urinetest bleek uiteindelijk negatief.

Lees verder na de advertentie

In Italië arriveerden de afgelopen jaren honderdduizenden migranten, vooral uit Noord-Afrika, en de Fransen doen er volgens lokale media alles aan om te vermijden dat die mensen hun land binnenkomen.

De burgemeester van Bardonecchia reageerde geschokt op het nieuws. Volgens hem hadden de Fransen het recht niet om het migrantencentrum binnen te gaan. Ook nationale politici reageerden verontwaardigd, waarna de Italiaanse regering de Franse ambassadeur zaterdag op het matje riep. De Fransen zeggen toestemming te hebben om het centrum binnen te gaan, in het kader van een binationaal akkoord.

Het was de hulporganisatie Rainbow4Africa die aan de alarmbel trok. Volgens de organisatie zouden de douaniers in het migrantencentrum dokters en bemiddelaars hebben geïntimideerd. ,,Dit bemoeilijkt het werk van hulporganisaties in Italiaanse instellingen", klaagt Rainbow4Africa. De organisatie vangt in het centrum op het station migranten op die proberen de Alpen over te steken.