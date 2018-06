Italië bepleit bij Libië opvangcentra in de woestijn

Salvini, de leider van de rechts-populistische partij Lega, is binnen Europa één van de voorvechters van het idee dat migranten moeten worden opgevangen buiten Europa. Hij zet zijn betoog kracht bij door reddingsschepen rigoreus de toegang tot Italiaanse havens te ontzeggen.

Ongeveer 70 procent van de mensen die de Middellandse Zee oversteekt, kwam tot nog toe terecht op de Italiaanse kusten. Salvini deed volgens Italiaanse media een poging zijn Libische gesprekspartners ervan te overtuigen dat het een goed idee zou zijn om migranten in het zuiden van Libië in speciale centra op te vangen.

Salvini betoogt onder meer dat organisaties die zeggen vluchtelingen op zee te redden, eigenlijk migranten aanmoedigen de oversteek te maken. Hij heeft op dit moment zijn pijlen onder meer gericht op een schip, de Lifeline, van de Duitse organisatie Mission-Lifeline. Die boot is naarstig op zoek naar een haven, nadat Italië en Malta hebben geweigerd het schip toe te laten. Aan boord zijn 234 opgepikte drenkelingen.

Marseille

Salvini, die waarschijnlijk dacht aan de harde woorden van de Franse premier Emmanuel Macron toen hij eerder een schip weigerde, vindt nu dat de haven van Marseille een goede aanlegplek zou zijn.

Het aantal mensen dat de Middellandse Zee oversteekt is minder groot dan drie jaar geleden. Toch is de migratieproblematiek onderwerp van een Europese top later deze week.

Terwijl Salvini een bezoek bracht aan Libië, liet Spanje weten dat het later deze week overleg zal voeren met Marokko. Spanje heeft naar eigen zeggen in de afgelopen drie dagen ongeveer 600 drenkelingen opgepikt, de meesten in de Straat van Gibraltar. Nu Italië en Malta de grote dwarsliggers worden, is Spanje bang dat het 'Europa's maritieme reddingsorganisatie' wordt, zoals minister Jose Luis Abalos op de Spaanse radio zei. Daar heeft het land weinig trek in.

Op de Europese top wordt het idee besproken om opvangcentra in landen als Algerije, Egypte, Libië, Marokko, Niger en Tunesië in te richten. Eerder sloot de EU een akkoord met Turkije over de opvang van vluchtelingen. Dat model zou nu moeten gaan gelden voor andere landen.