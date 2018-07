Italianen vrezen buitenlandse overname van Illy, de Ferrari onder de koffie

Op de lange bar van het café in Rome zet de barman 's ochtends om zeven uur het ene na het andere kopje espresso neer. Hij schenkt het geurige drankje in de overbekende witte kopjes met de rode vierkantjes. "Er is geen betere koffie dan die van Illycaffè", meent ICT-consultant Antonio Sperato, die hier ontbijt en in zijn kopje espresso roert. "Hij is echt lekker, heeft een intense smaak en niet het bittere dat andere koffie wel heeft."

Net als veel andere Italiaanse culinaire toppers - denk aan de Balsamico-azijn van Modena, het Grom-ijs, de Ternigotti-chocola en het Peronibier - zou dit bekende Italiaanse merk binnenkort weleens door een buitenlandse concurrent kunnen worden overgenomen. De Luxemburgse investeringsmaatschappij JAB, onder meer eigenaar van Jacobs Douwe Egberts, en de Zwitserse gigant Nestlé, bekend van Nespresso en Nescafé, hebben grote belangstelling voor hun sectorgenoot en allebei een bod gedaan.

Eigenaar Riccardo Illy is in Italië een bekend gezicht; hij is burgemeester van Triëst en parlementslid

Experts denken dat de overnameprijs rond de 1,6 miljard euro moet liggen. Maar Illycaffè meldde vorige week op geen enkel bod in te willen gaan. De onderneming uit de noordelijke havenstad Triëst werd in 1933 opgericht door Francesco Illy. Anno 2018 is de firma in handen van de derde generatie: de broers Andrea, Francesco en Riccardo, zus Anna junior en hun moeder Anna bezitten alle aandelen.

Ukkie Riccardo Illy is in Italië een bekend gezicht, die als burgemeester van Triëst en parlementslid ook stappen in de politiek heeft gezet. Sinds twee jaar heeft het familiebedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis met Massimiliano Pogliani een externe president-directeur. Illycaffè positioneert zich in de markt als het koffiemerk van de allerbeste kwaliteit, dat alleen in de allerbeste cafés wordt geschonken en dat is gemaakt van de beste Arabica-koffiebonen uit Colombia, Costa Rica, Brazilië, Guatemala, India en Ethiopië. Het bedrijf heeft sinds 2002 in Triëst zelfs een eigen koffie-universiteit, waar barista's leren hoe je Illy-koffie het beste kunt zetten. Met zijn oploskoffie, koffiekuipjes en vooral de koffie voor de espresso's die de Italianen in het iconische Moka-apparaatje op hun fornuispitjes zetten, had het bedrijf in 2016 een omzet van 460 miljoen euro. Daarmee is het een ukkie in de mondiale koffiewereld: Illy had daar in 2017 een marktaandeel van slechts 0,2 procent. En dat is een probleem. Want concurrent Lavazza, ook Italiaans, is goed voor 2,5 procent terwijl de koffiemarkt wordt gedomineerd door drie reuzen: JAB, Starbucks en Nestlé. De laatste heeft met 22,6 procent het grootste marktaandeel. En die drie groeien vooral door acquisities.

Positie in gevaar Een analist van de Rabobank, die de markt goed kent, zei tegen het financiële persbureau Bloomberg dat het voor kleine koffiebranders als Illycaffè steeds moeilijker wordt om te concurreren als ze niet flink groeien. Nu de belangrijkste concurrenten van Illy dat wel doen, terwijl het marktaandeel van het bedrijf uit Triëst even klein is als tien jaar geleden, komt zijn positie in gevaar. Het zou dus niet verbazen als Illycaffè, na 75 jaar zelfstandigheid, binnen afzienbare tijd toch zwicht voor een buitenlandse koper. Om overeind te kunnen blijven.

