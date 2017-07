Italiaanse strandtent prijst Mussolini en zijn fascistische regime de hemel in

Agenten deden de afgelopen weken onderzoek naar wat hun baas een ‘verbijsterende eigenaardigheid’ noemt. Tussen de strandbedden, kleedhokjes en bar werden de dictator en zijn fascistische regime de hemel in geprezen.

‘De fascistische strandtent’ kwam zondag voor het eerst breed in de landelijke pers. Een verslaggever van dagblad La Repubblica beschrijft hoe de badgasten worden verwelkomd met: ‘De regels: orde, properheid, discipline, strengheid’ en hoe het kantoortje van de bijna bejaarde uitbater Gianni Scarpa vol staat met bustes van il Duce.

Zolang je niet aanzet tot het oprichten van een fascistische partij ben je in Italië niet strafbaar

Scarpa pakt ook regelmatig de megafoon om op zijn stuk strand te mopperen op de democratie en op drugsgebruikers, die uitgeroeid zouden moeten worden. De verslaggever leest bovendien op een houten hokje ‘Verboden toegang. Gaskamer.’ en ziet een foto hangen van een peuter die zegt: ‘Opa Benito, kom weer tot leven voor een eerlijk en schoon Italië’.

De politiebaas van Chioggia schoot na het lezen van La Repubblica in een kramp en stuurde onmiddellijk zijn mensen op inspectie. Die doen verslag aan het Openbaar Ministerie, dat gaat uitzoeken of Scarpa met zijn fascistische propaganda de wet overtreedt.

De gezaghebbende jurist Michele Ainis gokt van niet: “Dit is vrijheid van meningsuiting. Zolang je niet aanzet tot het oprichten van een fascistische partij ben je in Italië niet strafbaar.” De jurist denkt eerder dat Scarpa in de problemen kan komen met zijn aanzetten tot het doden van drugsgebruikers.

Onder druk van een verontwaardigde Joodse gemeenschap bekijkt de loco-burgemeester van Chioggia nu of hij de strandtentvergunning van Gianni Scarpa moet intrekken. Maar eigenlijk vindt de plaatselijke politicus het allemaal maar een hoop gedoe om niks. Tegen persbureau Ansa zegt hij: “Scarpa is extravagant, ja, en rechts. Maar wat je in die strandtent ziet, is niks anders dan folklore.”

