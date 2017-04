Italiaanse rijstsalade met provolone en soppressata

Meestal wordt er rondkorrelige rijst voor gebruikt, zoals arborio of vialone nano, maar met langkorrelige rijst lukt het zeker zo goed. Het is heerlijk om de gebruikte groenten (venkel, doperwten, bosui) te combineren met kaas en worst, bij voorkeur een gerijpte kaas als provolone, en met pittige soppressata, een soort droge salami. Gebruik gerust andere kaas- en worstsoorten. Dit is heerlijk als licht hoofdgerecht of als lunch, of serveer het in kleine porties als voorgerecht.

Ingrediënten voor 6 porties:

• 1 venkelknol

• 1 citroen

• extra vierge olijfolie, zout, peper

• 5 el pijnboompitten

• 300 g risottorijst of langkorrel-rijst)

• 250 g verse of diepvries doperwten

• 2 à 3 el witte wijnazijn

• 125 g gerijpte provolone, in flinters geschaafd

• 100 g soppressata, in dunne reepjes

• ca. 15 groene olijven, gehalveerd

• 4 bosuitjes, in ringetjes

• 3-4 el fijngehakte peterselie

• ca. 20 blaadjes basilicum

Snijd de venkel in kwarten en schaaf die in flinterdunne plakjes. Snijd een deel van het venkelgroen fijn. Rasp de helft van de citroenschil fijn af. Pers de helft van de citroen uit. Schep citroenrasp en -sap, enkele eetlepels olie, zout en vergemalen peper door de venkel.

Rooster de pijnboompitten goudbruin in een droge koekepan; let goed op, ze kleuren snel te donker. Kook de rijst in ruim gezouten water net gaar (circa 15 minuten). Voeg kort voor het afgieten de doperwten erdoor. Kook die 1 minuut mee.

Giet de rijst en erwten af en laat samen goed uitlekken. Spreid dan rijst en erwten uit over een groot bakblik. Bedruppel met de azijn en laat in circa 15 minuten afkoelen.

Meng dan de rijst/erwten in een grote kom met de venkelsalade, provolone, soppressata, olijven, bosui, venkelgroen, pijnboompitten en peterselie.

Roer er een flinke scheut olijfolie door. Breng op smaak met zout, peper en eventueel meer citroensap. Verdeel de basilicum erover. Serveer op kamertemperatuur.