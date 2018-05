Italiaanse regering in de maak mikt op ramkoers met Brussel

“We zijn geschiedenis aan het schrijven en we hebben wat tijd nodig”, zei Luigi Di Maio, de 31-jarige leider van de Vijfsterrenbeweging, zondag tijdens een korte onderbreking van de onderhandelingen in Milaan. Hij verscheen zondagavond niet voor een gepland optreden in een populaire talkshow, om verder te kunnen praten met de Lega.

Di Maio en zijn collega Matteo Salvini van de Lega zeiden dat ze vooruitgang boeken in het smeden van een akkoord, meer dan twee maanden na de verkiezingen. Ze willen de belastingen verlagen, de sociale zekerheid versterken en de ongereguleerde immigratie tegengaan. Maar onduidelijk is nog wie de nieuwe regering, als die er komt, gaat leiden. Geen van beide leiders gunt de ander die positie.

De Italiaanse president Mattarella, die de partijen tot vandaag heeft gegeven om eruit te komen, heeft al gezegd dat het zijn bevoegdheid is om de premier te benoemen. Hij hoeft zich niet te houden aan hun aanbeveling.

Conflict

De twee partijen raakten vrijdag weer met elkaar in gesprek toen ex-premier Berlusconi zei een stapje terug te doen. Zijn partij Forza Italia is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wilde laten vallen. Juist vrijda werd bekend dat een rechter in Milaan heeft bepaald dat de 81-jarige weer een politieke functie mag vervullen. Hij was daarvan uitgesloten na een veroordeling wegens belastingfraude, bijna vijf jaar geleden.

Als de Lega en de Vijfsterrenbeweging een regering vormen, dreigt die snel in conflict te komen met de Europese Commissie en de andere eurolanden. De twee partijen hebben plannen die meer dan 100 miljard euro per jaar kosten, terwijl de dekking onduidelijk is. Als euroland is Italië verplicht om het begrotingstekort terug te dringen en de staatsschuld op termijn omlaag te brengen. Italië heeft na Griekenland de grootste schuld binnen de eurozone in verhouding tot het nationaal inkomen.