Italiaanse reddingsschepen halen 55 migranten uit zee voor kust van Libië

De opvarenden werden opgepikt op ongeveer 140 kilometer van de Libische kust, als onderdeel van de Italiaanse operatie Mare Sicuro, zegt de marine in een persbericht. ’s Avonds had het humanitair schip Mare Jonio al bekendgemaakt dat het 29 personen, onder wie een baby en drie vrouwen, gered had op ongeveer 75 kilometer van de Libische kust.

“We hebben aan het maritieme coördinatiecentrum voor reddingsoperaties (IMRCC) gevraagd om te kunnen aanleggen in een veilige haven”, schreef Mediterranea, een collectief van verschillende organisaties dat de Mare Jonio chartert, op Twitter.

“Een militair schip dat via het ministerie waar het onder valt, zijn verantwoordelijkheid opneemt, is één zaak. Maar een privéschip, of een schip dat behoort tot sociale organisaties, zoals de Mare Ionio, is iets anders. Voor hen blijven de havens gesloten', zei de extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

De affaire doet denken aan die van de Diciotti, een schip van de Italiaanse kustwacht. Tientallen migranten zaten in augustus gedurende tien dagen vast op het schip. Salvini liet hen pas ontschepen in Italië nadat de Italiaanse katholieke kerk, Ierland en Albanië een akkoord hadden bereikt om de migranten te verdelen.