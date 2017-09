Italiaans meisje overlijdt op raadselachtige wijze aan malaria

Malaria geldt als een tropische ziekte, die vooral mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika treft. Alleen al vorig jaar overleden naar schatting zo'n 420.000 mensen aan de ziekte. Maar het Italiaanse meisje was niet in het buitenland geweest – zij was met haar ouders op vakantie in de buurt van de stad Venetië.

Het ministerie stuurt nu experts naar het ziekenhuis in Trento waar het meisje zaterdag werd opgenomen met hoge koorts. Zij zullen onderzoeken of het meisje de ziekte misschien heeft opgelopen in dat ziekenhuis, waar midden augustus twee kinderen voor malaria werden behandeld. Deze kinderen hadden de ziekte meegnomen uit Afrika. Zij overleefden de tropische ziekte. In diezelfde periode was het overleden meisje ook in het ziekenhuis, om behandeld te worden voor diabetes. Onderzocht wordt of zij besmet is door de kinderen.

Normaal gesproken springt de ziekte echter niet over tussen mensen, tenzij door tussenkomst van een mug of een bloedtransfusie. De mug die de variant van malaria overbrengt waar het meisje aan is overleden, komt niet voor in Italië. Ze had geen transfusie ondergaan.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht of het meisje de ziekte heeft opgelopen door een mug die met bagage is meegereisd. De afgelopen decennia zijn er in West-Europa verschillende gevallen geteld waarbij dat is gebeurd.

