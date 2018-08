It giet vannacht oan voor Maarten van der Weijden, zal zijn Elfstedentocht slagen?

Zaterdagochtend om 4.15 begint de olympisch kampioen van Peking aan de zwaarste beproeving uit zijn carrière: het zwemmen van de Elfstedentocht.

Van der Weijden wil tijdens de tocht van 200 kilometer, waar hij drie dagen over gaat doen, geld ophalen voor elf verschillende onderzoeken naar kanker. De zwemmer kreeg zelf op 20-jarige leeftijd acute leukemie en had het geluk daar van te genezen. Uit schuldgevoel tegenover de mensen die de ziekte niet overleven, bedenkt hij extreme zwemuitdagingen voor het goede doel.

In de aanloop naar de tocht bracht de actie al 731.000 euro bij elkaar. Dat bedrag stond vlak voor de start volgens Van der Weijden ‘al weer veel hoger’. Wat dat betreft is zijn tocht nu al een succes, of hij hem nou uitzwemt of niet.

Over de kans van slagen is hij namelijk onzeker. 200 kilometer achter elkaar zwemmen deed hij nog nooit. De langste trainingstocht die hij maakte was 130 kilometer. De olympisch kampioen heeft geen idee of hij de finish in Leeuwarden haalt. “Ik weet het echt niet, ik hoop het natuurlijk wel. Als sporter moet je misschien zeggen dat je gelooft in eigen kunnen, maar ik heb zoiets nog nooit gedaan.”

Onderkoeld

Het grootste gevaar is onderkoeling. “Toen het vorige week 26 graden was, liep ik juichend door het huis. Toen het weer omsloeg maakte me dat wel een beetje angstig. Als het regent, koelt het water heel snel af.”

Het water is nu afgekoeld naar een graad of 20. Dat is te doen, denkt Van der Weijden, al had hij het liever een paar graden warmer gehad. Toen het water drie graden kouder was tijdens een trainingstocht van Amsterdam naar Leeuwarden raakte hij onderkoeld. Zijn team haalde hem uit het water toen zijn lichaamstemperatuur was gezakt tot een temperatuur van 35.1. “Bij de eerste nacht op het IJsselmeer was heel koud. Toen was het water echt 16 of 17 graden. Dat ging niet goed.”

Het is een trucje dat je door moet hebben. Je moet doorademen en niet in paniek raken Maarten van der Weijden

De mensen die hem bijstaan, houden zijn temperatuur in de gaten door middel van een thermometerpil die hij inslikt. Om onderkoeling te voorkomen, heeft Van der Weijden een wetsuit getest waar speciaal voor hem een verwarmingselement was ingebouwd. Dat bleek een ­mislukte uitvinding. “Doordat er een klein laagje water tussen het pak en je lichaam zit, verwarm je het water in plaats van jezelf. Zelfs als ik dat pak op de hoogste stand zet, voelde ik het eigenlijk niet of nauwelijks.”