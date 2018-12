Israëlische schrijver Amos Oz overleden op 79-jarige leeftijd

Oz was een van de belangrijkste schrijvers van het land. Zijn werk is in 37 talen vertaald en vrijwel al zijn boeken ook in het Nederlands. De schrijver werd nogal eens genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs maar kreeg deze nooit. Wel won hij onder andere in 1998 de Israëlprijs voor literatuur, de Franse onderscheiding Legioen van Eer (1997) en in 2005 de Goethe-prijs.

Bekende romans van zijn hand zijn onder andere ‘Mijn Michaël’, ‘Volmaakte rust’ en ‘Dezelfde zee’. Een van zijn bekendste boeken is het autobiografische ‘Een verhaal van liefde en duisternis’ uit 2002 dat in 2015 werd verfilmd. Volgens zijn Britse uitgever was zijn boek ‘Mijn Michael’ een van de honderd meest verkochte boeken in de vorige eeuw.

