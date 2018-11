Israëlische minister van defensie Lieberman stapt op

Van onze redactie buitenland

De minister had liever gezien dat Israël afgelopen dagen nog harder had opgetreden. Hamas stuurde sinds het begin van deze week zo’n 460 raketten en mortieren richting Israël af. Andersom voerde Israël luchtaanvallen op ongeveer 160 Gaza-doelen uit. Daarbij werd onder meer het tv-station van Hamas verwoest. Bij het geweld over en weer vielen acht doden. Het was voor het eerst sinds de oorlog van 2014 dat de spanningen zo hoog opliepen. Aanleiding was een mislukte spionage-actie van Israël in Gaza. Daarbij kwamen een Israëlische agent en zeven Hamas-strijders om.

Botsing over hulp Gevreesd werd voor een nieuwe oorlog, maar die lijkt in elk geval voorlopig afgewend door het bestand. “Ik zie het grotere plaatje voor Israëls veiligheid en dat kan ik niet publiekelijk delen. Onze vijanden hebben gesmeekt voor een staakt-het-vuren en ze weten heel goed waarom”, verdedigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn handtekening onder de wapenstilstand. Die was volgens hem gesloten na een unaniem besluit van zijn kabinet en op advies van het leger. Er zou zeven uur over zijn vergaderd. Maar Liebermans aangekondigde aftreden doet anders vermoeden. De minister van defensie botste vorige week ook al met de premier. Hij was fel gekant tegen de toestemming die Israël heeft gegeven aan Qatar om hulp, ter waarde van zo’n 15 miljoen dollar, naar Gaza te brengen. Lieberman zegt te hopen op nieuwe verkiezingen. Zijn partijgenoten van de rechts-nationalistische politieke partij Yisrael Beiteinu zullen uit protest tegen de laatste gebeurtenissen uit de Knesset stappen, waarschuwde hij. Daarmee houdt Netanyahu wel een heel krappe meerderheid van één zetel over in de Knesset. Vooralsnog wil de premier niets van vervroegde verkiezingen weten. Volgens zijn woordvoerder Jonatan Urich is er geen noodzaak om naar de stembus te gaan “in deze gevoelige periode voor de nationale veiligheid” en kan de regering zijn termijn uitzitten. Oorspronkelijk zouden de Israëliërs pas over een jaar naar de stembus gaan. Netanyahu zal voorlopig zelf de taken van Lieberman overnemen.