Israël vreest confrontatie met Iran op Golanhoogte

Israël en Iran stevenen af op een militaire confrontatie in het zuiden van Syrië. Israël wil dat Iran en zijn Libanese bondgenoot Hezbollah wegblijven uit Zuid-Syrië, nu die twee partijen zich klaarmaken samen met het Syrische leger het gebied te heroveren op de daar nog aanwezige rebellen. Israël is bang dat het met de naderende verdrijving van Al-Qaida, IS en andere jihadistische bewegingen uit het zuiden van Syrië geconfronteerd zal worden met Iran en Hezbollah op de Golanhoogte.

Lees verder na de advertentie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu komt deze week zelfs speciaal naar Europa om te waarschuwen voor de Iraniërs. En minister van defensie Avigdor Lieberman bezocht vorige week Rusland in de hoop dat Moskou druk uitoefent op Iran om weg te blijven uit Zuid-Syrië.

De Israëliërs hopen op Russische hulp. Poetin wil geen oorlog tussen zijn vrienden in Syrië, vooral omdat dan de Russische positie bekneld zou raken

Recente Israëlische luchtaanvallen op Iraanse militairen in Syrië weerhouden Iran en Hezbollah er niet van door te stoten richting de Golanhoogte, die Israël in 1967 veroverde op Syrië en sindsdien bezet. De sjiitische bondgenoten zijn van plan hun strijders te stationeren langs de bestandslijn. Israël vreest dat het Syrische leger in de toekomst met Iraanse hulp de Golan zou kunnen proberen te heroveren.

De les lezen Daarom hopen de Israëliërs nu op Russische hulp. Moskou heeft goede banden met zowel Israël als met de Syrische regering, Iran en Hezbollah. Poetin wil geen oorlog tussen zijn vrienden in Syrië, vooral omdat dan de Russische positie bekneld zou raken. Hij roept daarom Iran op weg te blijven bij de grens met de Golanhoogte, en Israël om toe te staan dat het Syrische leger het Zuid-Syrische gebied herovert. Israël lijkt hiermee akkoord te gaan, maar het is de vraag of Hezbollah en Iran zullen instemmen. Zij zijn in Syrië niet op uitnodiging van Poetin, maar van Assad. En aangezien zij al langer in Syrië verblijven en meer verliezen hebben geleden dan de Russen, laten zij zich niet zomaar de les lezen. De strijd tegen Israël is een van de redenen waarom ze zoveel geïnvesteerd hebben in Syrië. Het is ook mogelijk dat Iran en Hezbollah tijdelijk uit Zuid-Syrië wegblijven en wachten totdat het gebied door Assad is heroverd.

Oorlogservaring Het lijkt daardoor bijna onvermijdelijk dat Israël oog in oog komt te staan met Iran en Hezbollah bij de Golan. Israël vreest daarbij vooral de oorlogservaring van zijn vijanden. Terwijl Israël aanvankelijk vanaf de zijlijn met ingehouden vreugde toekeek hoe Assad, Hezbollah en Iran hevige verliezen leden in de Syrische burgeroorlog, zijn met name Hezbollah en Iran er sterker uitgekomen. Israël daarentegen heeft, ondanks zijn grote en moderne krijgsmacht, maar weinig militairen met relevante oorlogservaring, want de laatste echte oorlog die het land voerde dateert van twaalf jaar terug. Israël vreest ook gemoderniseerde luchtverdediging. Het land moet het grotendeels hebben van zijn superieure luchtmacht, maar die loopt gevaar als de luchtafweersystemen worden gemoderniseerd. De Syrische president Assad zei vorige week dat zijn land hard werkt aan een beter luchtafweersysteem.