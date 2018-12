Israël vindt nu ook in het noorden tunnels

Al jaren bestond het sterke vermoeden dat Hezbollah vanuit Libanon bezig was tunnels te graven onder de grens met Israël door. In het noorden van Israël zeggen inwoners al jaren ’s nachts weleens graafgeluiden te horen. Nu is er voor het eerst ook eentje aangetroffen. De opening van de tunnel die Israël zegt te hebben gevonden, bevindt zich in een woning in Zuid-Libanon.

De opening van de tunnel zou zich bevinden in een huis in Zuid-Libanon

“We beschouwen Hezbollahs activiteiten als een flagrante en brutale schending van Israëls soevereiniteit”, zei de Israëlische legerwoordvoerder Jonathan Conricus gisteren. De Israëliërs houden uiteindelijk de Libanese regering verantwoordelijk voor Hezbollah’s graafprojecten in Israël.

Onvindbaar Hezbollah heeft nog niet gereageerd, maar de beweging heeft er ook nooit een geheim van gemaakt voorbereidingen te treffen voor een conflict met Israël. Hezbollahleider Hassan Nasrallah heeft in meerdere toespraken gezegd dat bij een volgend treffen de strijd zal worden uitgevochten op Israëlische bodem. Bij de vorige gevechtsronden was dat grotendeels Libanon. Tunnels zijn van grote militaire waarde voor Hezbollah. De beweging beschikt al over een uitgebreid ondergronds netwerk in Libanon, en toen Hezbollah en Israël in 2006 met elkaar in oorlog waren, boden de tunnels bescherming voor Hezbollah-strijders. Zo waren zij onvindbaar voor Israëlische straaljagers en drones, en konden zij zichzelf en hun wapens makkelijk verplaatsen van het ene dorp naar het andere zonder het risico te lopen gebombardeerd te worden. Daarnaast konden Israëlische militairen, wanneer zij de tunnels ingingen, geen luchtsteun inroepen. © Sander Soewargana De tunnels onder Israëlisch grondgebied zijn met name bedoeld voor offensieve doeleinden. Hezbollahleider Nasrallah heeft meerdere keren gezegd dat zijn beweging bij een nieuw gewapend treffen Noord-Israël zal bezetten, en militair analisten houden er al langer rekening mee dat Hezbollahstrijders van ‘aanvals­tunnels’ gebruik zullen maken. De Palestijnse beweging Hamas maakte eerder ook met succes gebruik van ondergrondse gangen om Israël te infiltreren en verrassingsaanvallen uit te voeren. Israël heeft in 2014 zelfs een speciale eenheid in het leven geroepen die belast was met het opsporen van tunnels, maar dat bleek in de praktijk heel moeilijk te zijn. De vondst van de Hezbollahtunnel zal niet voorkomen dat de Libanese strijdgroep Israël binnenkomt, want er zijn er vermoedelijk nog veel meer. Volgens het Israëlische leger zal de ontmantelingsoperatie nog enkele weken duren. Het is echter onduidelijk hoe Is­raël de tunnel zal ontmantelen, want de ingang bevindt zich op Libanees grondgebied. Als Israël de tunnel compleet wil vernietigen, dan zal het zijn buurland moeten binnenvallen of bombarderen, en dan riskeert het een oorlog met Hezbollah.

Gespannen sfeer Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat het zover zal komen. “Op dit moment zullen we opereren vanuit Israëlisch grondgebied om deze tunnels te ontmantelen”, zei de Israëlische legerwoordvoerder Ronen Manelis gisteren. “Maar in de toekomst kunnen deze tunnels ook vernietigd worden op andere locaties.” Aan de grens tussen Israël en Libanon heerst al jaren een gespannen sfeer. De vijanden houden elkaar nauwlettend in de gaten. Israël stuurt daarnaast geregeld straaljagers boven Libanees grondgebied en bestookt met enige regelmaat Hezbollah-doelen in Syrië, maar van een grootschalig conflict is het nu al twaalf jaar niet gekomen. Maar het is de vraag of de rust lang kan standhouden. Israël maakt zich grote zorgen over de toenemende kracht van Hezbollah. De be­weging heeft in de afgelopen vijf jaar veel vechtervaring opgedaan in Syrië. Daarnaast beschikt Hezbollah over een heel arsenaal aan nieuwe ­wapens, waaronder precisieraketten.

