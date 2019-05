Israël viert zijn onafhankelijkheid en kijkt uit naar het Songfestival. Dus Hamas schiet zijn raketten af.

Door heel Israël hangen blauw-witte vlaggen met de Davidsster. Dorpen en steden bereiden openbare feesten voor; automobilisten rijden rond met miniatuurvlaggetjes op het dak. Israël maakt zich op voor de viering van de onafhankelijkheid op 8 mei, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Dit feest wordt voorafgegaan door een stemmige dodenherdenking waarbij het land volledig tot stilstand komt. Het is traditioneel een periode van reflectie, rust en vakantie.

Maar afgelopen weekend werd de rust plots doorbroken door een hevige geweldsuitbarsting in de Gazastrook. Nadat twee Israëlische militairen afgelopen vrijdag waren beschoten vanuit Gaza volgden Israëlische luchtaanvallen. De strijd escaleerde snel in het weekend, met doden en gewonden over en weer. Volgens het Israëlische leger, de IDF, werden in 24 uur zo’n 450 raketten vanuit Gaza afgevuurd. Een groot deel werd onderschept door het Iron Dome-raketafweersysteem. De IDF schoot op Hamas-doelen vanaf land, ter zee en vanuit de lucht.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde grootschalige acties aan en stuurde extra troepen en materieel naar de grens. Prominenten uit de internationale gemeenschap riepen de strijdende partijen op de kalmte te bewaren. Een broze rust was weer voorbij.

Terugkerend scenario

Deze geweldsescalatie is een terugkerend scenario in de al jaren sluimerende oorlog tussen Israël en Hamas, de islamitische beweging die de Gazastrook controleert. Maar dat de strijd juist nu oplaait is niet toevallig. Israël wil rust tijdens zijn herdenkingsweek. Foto’s van burgers in schuilkelders tijdens de dag van nationale trots zijn de nachtmerrie van iedere Israëlische politicus.

En dit jaar is Israël er extra veel aan gelegen om de rust te bewaren. Want het Eurovision Songfestival, een van de best bekeken entertainmentshows ter wereld, vindt volgende week plaats in Tel Aviv. Wereldsterren als Madonna treden op, hotels zijn al maanden volgeboekt, er worden tienduizenden toeristen verwacht. Het is een gouden kans voor de toerisme-industrie én voor Israëls ministerie van publieksdiplomatie, dat probeert een positief imago voor het land te creëren. Israël, en met name Tel Aviv, moet worden gepresenteerd als een vrolijke, zonnige en vooral rustige en veilige bestemming. Luchtalarm, raketinslagen en geannuleerde vluchten passen niet bij dat imago.

Hamas in de Gazastrook begrijpt deze dynamiek en lijkt met beschietingen Israël onder druk te willen zetten op een moment dat de hele wereld meekijkt. Inzet van de onderhandelingen is in de eerste plaats de invoer van goederen en donorgelden naar de Gazastrook. Hamas gaat gebukt onder een acute geldcrisis, nu de Amerikaanse president Trump zijn financiële steun aan de verarmde kuststrook heeft stopgezet.

Golfstaatje Qatar wil de tekorten aanvullen maar krijgt zijn koffers met dollars maar moeilijk langs de Israëlische autoriteiten. Het is onderhandelen met het mes tussen de tanden, een verraderlijk en levensgevaarlijk spel. Want nadat zondag drie Israëlische burgers werden gedood door raketvuur kan Netanyahu bijna niet anders dan de IDF vernietigend laten terugslaan. Of de geest nog terug kan in de fles weet niemand. Maar dat deze ronde nog niet over is, is duidelijk. Songfestival of niet.