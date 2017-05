Israël vertrouwt Trump niet meer

Er was een ongepland telefoontje van Donald Trump aan de Israëlische premier Netanyahu voor nodig om de plooien glad te strijken. Via The New York Times kwam naar buiten dat de Amerikaanse president uiterst vertrouwelijke inlichtingen van een Israëlische bron binnen IS zou hebben gelekt aan de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov.

Of Trump in het gesprek met Netanyahu excuses maakte voor de ‘faux pas’ is niet bekend. Haast zeker is dat de Israëli’s achter de schermen woest zijn. “Onze ergste angsten komen uit”, luchtte een anonieme Israëlische inlichtingenofficier zijn hart tegenover de Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed.

Trump twitterde dat hij alle recht heeft geheimen te delen, zelfs met Lavrov. In de wereld van de inlichtingendiensten is vertrouwen misschien heiliger dan wettelijke kaders. Met Trumps vermoedelijke scheve schaats lijkt de inlichtingenrelatie tussen Israël en zijn belangrijkste bondgenoot dan ook in de problemen gekomen.

“We moeten de Amerikanen straffen indien mogelijk”, zei Danny Yatom over het lekken door Trump. Deze voormalig directeur van Israëls buitenlandse inlichtingendienst Mossad gaf een interview aan een lokaal radiostation, dat werd geciteerd door The Times of Israel. “Trump moet niet nog eens in de positie komen dat hij verleid wordt. We moeten stoppen hem informatie te geven, of alleen gedeeltelijke informatie, zodat hij geen bronnen in gevaar kan brengen.”

De harde woorden van oud-Mossadbaas Yatom staan in contrast met sussende reacties uit de Israëlische politiek. “De veiligheidsrelatie tussen Israël en onze grootste bondgenoot Amerika is diep, significant en zonder precedent in omvang”, twitterde defensieminister Avigdor Lieberman na het nieuws van de lekken.

Lieberman weet als geen ander dat Israël de VS keihard nodig heeft als defensiepartner, zowel in de diplomatie als voor het leveren van modern legermaterieel. Maar de Israëli’s weten ook dat hun onovertroffen inlichtingendienst geen knip voor de neus waard is als hun bronnen zich niet veilig voelen informatie te geven.

En daar zit vanuit Israëlisch perspectief een belangrijke crux van dit vermeende lek: de geloofwaardigheid dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt, staat dankzij Trump op de helling. De Amerikanen vrezen dat de vermoedelijke Israëlische spion in het IS-kamp nu ten dode opgeschreven is.

De Israëlische inlichtingendienst probeert de veiligheid van haar spionnen maximaal te garanderen. Zo hebben de Israëli’s jarenlang in Washington gelobbyd voor de vrijlating van hun spion Jonathan Pollard. Deze Amerikaanse analist kreeg een levenslange gevangenisstraf wegens het doorsluizen van geheime informatie over Israëls vijanden in de Arabische wereld. Verschillende presidenten weigerden Israëlische verzoeken om zijn vrijlating, pas onder Obama kwam Pollard na bijna 30 jaar vrij.

Zo’n krachtdadige opstelling van Israël richting zijn spionnen die soms met levensgevaar voor de veiligheid van de Joodse staat werken, is een van de belangrijkste wapens van de Mossad. Een ander belangrijk wapen: vijanden van Israël weten nooit precies of zij veilig zijn. Door vaag te blijven over het kunnen van de inlichtingendienst moeten zij altijd op hun hoede zijn. Nooit weten zij helemaal zeker of hun buurman geen Mossad-agent is, of dat de dienst hun telefoon afluistert of meekijkt op de computer.

De enige manier waarop de Israëli’s die vrees op peil kunnen houden is als er absolute geheimzinnigheid bestaat over de bronnen en capaciteiten van de Mossad. Daarom zal Israël zich voortaan nog een keer op het achterhoofd krabben, voor het informatie doorspeelt aan Trumps Witte Huis.

