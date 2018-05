Israël valt legerdoelen in Syrië aan na raketaanvallen op Golan, olieprijs schiet omhoog

Israël zegt dat het bijna de gehele Iraanse militaire infrastructuur in Syrië heeft geraakt met de raketten die het donderdag op het land heeft heeft afgevuurd. De projectielen die Iraanse strijdkrachten daarvoor hadden afgevuurd op Israëlische gebieden raakten geen enkel doel.

Het ging om de zwaarste aanvallen van Israël op Syrië sinds het begin van de burgeroorlog in 2011. In die strijd steunt Iran het regiem van president Bashar al-Assad.

Van diverse kanten worden de partijen gemaand rustig aan te doen. Zo riepen Rusland en Frankrijk de landen op tot kalmte.

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zei te hopen dat de gevechten nu zijn afgelopen. "Ik hoop dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten en dat iedereen de boodschap heeft begrepen."

Israël heeft donderdagochtend gezegd tientallen Iraanse doelen in Syrië te hebben aangevallen. Er zouden ook vijf Syrische luchtafweerinstallaties zijn geraakt. Het land houdt de Iraanse generaal Qassem Soleimani verantwoordelijk voor de aanvallen op Israëlische legerdoelen in de Golan.

Vergelding

Eerder op de avond waren de sirenes in de Golanhoogte afgegaan om burgers te waarschuwen dekking te zoeken. Volgens Conricus zitten de Quds-brigades, de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, achter de aanvallen. Hij gaf geen onderbouwing voor die stelling. De door Israël bezette Golanhoogte heeft een zwaarbewaakte grens met Syrië.

Er werd al rekening gehouden met een vergelding van Israëlische luchtaanvallen op Iraanse stellingen in Syrië. Daarbij vonden volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten acht Iraniërs de dood. Die beschietingen dinsdag kwamen enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt dat zijn land de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran opzegt. Israël is één van de weinige landen die die beslissing toejuichten.