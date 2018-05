Israël tracht met bombardementen een corrigerende tik uit te delen aan Iran

“We voelden dat er elk ogenblik iets kon gebeuren, de spanning was de laatste dagen heel intens”, zegt de Israëlische­­ Natalie Dahari (47). De moeder van drie dochters woont in kibboets El Rom op de Golan Hoogvlakte. Ze wist het, want begin deze week stroomden extra militairen naar de Golan. In El Rom zit een groep soldaten aan houten picknicktafels, in afwachting van wat er na de nachtelijke luchtoorlog van gisternacht nog – of niet – komen gaat.

Israël reageerde uiterst voorbereid en bombardeerde in korte tijd maar liefst vijftig, vooral Iraanse doelen in Syrië.

“Om dertien minuten na middernacht loeiden de sirenes. Raketten zijn altijd beangstigend, en nog meer omdat we bang zijn voor chemische wapens”, zegt Dahari, wiens middelste dochter dient op een militaire basis­­ in de buurt. Vanuit de schuilkelder hoorde ze de Israëlische afweer­raketten.

Twintig raketten werden in de nacht van woensdag op donderdag vanuit Syrië richting Israël afgevuurd. Afzender, volgens Israël: Iraanse bases­­ in Syrië. Israël reageerde uiterst voorbereid en bombardeerde in korte tijd maar liefst vijftig, vooral Iraanse doelen in Syrië. Daarbij zouden 28 gevechtsvliegtuigen­­ zijn ingezet. Het was de grootste uitbarsting van geweld­­ in dit gebied sinds de Jom Kippoeroorlog van 1973.

Aangepakt Doelen waren Iraanse lanceerlocaties, logistieke en inlichtingenbases, trainingskampen, militaire opslagplaatsen. “We hebben bijna alle Iraanse infrastructuur geraakt”, zei de Israëlische minister van defensie Lieberman. “De Iraniërs moeten beseffen dat als ze regen maken, ze een storm kunnen verwachten”, en voegt toe dat Israël ‘niet toestaat dat Syrië een Iraanse basis wordt voor aanvallen op Israël’. Bij de nachtelijke aanvallen vielen zeker 23 doden. Negentien van hen zouden buitenlanders (lees: waarschijnlijk Iraniërs) zijn. Tekst loopt door onder de afbeelding Israëlische militairen in afwachting wat komen gaat in El Rom. © Monique van Hoogstraten Al maanden loopt de spanning tussen Israël en Iran op. Iran zinde vooral op wraak sinds Israël begin april de ‘T-4-basis’ raakte: de ­basis in Syrië waar Iraanse drones staan. Daarbij werden negen leden van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood, onder wie een hoge officier verantwoordelijk voor het drone-programma. Voor Iran was zowel het Israëlische spionagesucces als de beëindiging van het nucleaire akkoord een vernederende klap in het gezicht. Toen de Amerikaanse president Trump vorige week het Iran-akkoord opzegde, liep de spanning op. Want Trump handelde in nauwe samenspraak­ met de Israëlische president Netanyahu. Die was altijd al fervent tegenstander van het akkoord. De megadiefstal van Iraanse nucleaire geheimen, die Netanyahu onlangs op tv presenteerde, voerde Trump later aan als bewijs dat Iran niet gestopt is met zijn kernwapenprogramma.