Israël probeert het herstel van Assad te dwarsbomen

Israëlische straaljagers bombardeerden gisteren Syrische militaire installaties aan de Middellandse Zee. Volgens de Israëliërs werden daar wapens geproduceerd die Israël zouden kunnen bedreigen.

Volgens verschillende media zouden de faciliteiten ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van chemische wapens. De Syriërs spreken van een agressiedaad en zeggen dat de actie gevaarlijke gevolgen kan hebben voor de regio.

De Israëlische aanval is toch opmerkelijk, want de Russen hebben in de buurt van de gebombardeerde installaties geavanceerde luchtafweerinstallaties gestationeerd die bedoeld zijn om juist Syrië te beschermen tegen buitenlandse luchtaanvallen. Als de Russen van tevoren waren ingelicht over de Israëlische aanval, dan plegen zij in de ogen van Assad verraad. Als ze van niets wisten, dan is het de vraag of het luchtafweer wel functioneert.

Het is niet de eerste keer dat Israël Syrië bombardeert. Het voert veelvuldig luchtaanvallen uit op Syrische militairen, bases en wapentransporten. De bedoeling is om te voorkomen dat zowel het Syrische regime zich herstelt van de burgeroorlog als dat Hezbollah en Iran sterker uit deze strijd komen.

Infrastructuur

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had eind augustus een ontmoeting met de Russische president Poetin. Daarin waarschuwde Netanyahu hem dat Israël zelfstandig zou optreden tegen Iran en Hezbollah in Syrië als zij militaire infrastructuur blijven aanleggen, met of zonder Russische toestemming.

De Israëliërs profiteerden in de eerste jaren van de Syrische burgeroorlog, omdat het ernaar uitzag dat Assad het niet zou redden, waardoor er een einde zou komen aan de as Hezbollah-Syrië-Iran. Aartsvijand Hezbollah zou daarnaast compleet geïsoleerd raken en in het Syrische moeras worden gesleurd.

Maar de huidige situatie in Syrië lijkt juist nadelig uit te pakken voor Israël. Assad klimt uit het dal, en Hezbollah en Iran hebben meer invloed in het Midden-Oosten dan ooit tevoren. Tienduizenden Hezbollah-strijders en Iraniërs hebben vechtervaring opgedaan in de strijd tegen soennitische jihadisten en rebellen.