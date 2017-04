Israël laat tanden zien in conflict Syrië

Het Israëlisch leger lijkt achter een aanval te zitten op een wapendepot van terreurbeweging Hezbollah nabij Damascus. Gisterochtend vroeg was vlak bij het vliegveld van de Syrische hoofdstad een vuurzee te zien, die ontstond na zware explosies.

Hezbollah vecht met duizenden manschappen aan de zijde van het Syrische regeringsleger van president Bashar al-Assad in de burgeroorlog die het land al zes jaar verscheurt. De terreurbeweging ontvangt financiële steun en wapens uit Iran, een vijand van Israël. De Israëliërs zien Hezbollah als een verlengstuk van het Iraanse regime in hun achtertuin, en daarom als een grote bedreiging.

Volgens Syrische staatsmedia vuurden Israëlische gevechtsvliegtuigen vanuit het eigen luchtruim raketten af op hun 70 kilometer verderop gelegen doelwit.

Hoewel Israël zulke aanvallen nooit officieel toegeeft, liet Jeruzalem weinig onduidelijkheid bestaan dat het achter dit laatste bombardement zit. "Dit incident past geheel bij Israels beleid om te voorkomen dat Iran geavanceerde wapens via Syrië naar Hezbollah smokkelt", zei inlichtingenminister Yisrael Katz tegen de radiozender van het Israëlische leger.

Premier Benjamin Netanyahu zei dat Israël 'optreedt' als het land inlichtingen ontvangt over leveranties van modern wapentuig aan Hezbollah.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Kernreactor

Meestal blijft Israël schimmig over zijn rol in het conflict in Syrië, maar internationaal bestaat er weinig twijfel over dat het land de situatie scherp in de gaten houdt en ervoor waakt dat zijn tegenstanders te sterk worden. Het bombardement van gisteren was volgens de BBC de achtste aanval die Israël vermoedelijk in Syrië uitvoerde in de afgelopen achttien maanden.

Onduidelijk is wat voor wapens precies zijn getroffen. Israël wil voorkomen dat Hezbollah lange-afstandsraketten in handen krijgt, waarmee het tot diep in Israëls territorium kan toeslaan, zoals de noordelijke kuststad Haifa elf jaar geleden vanuit Libanon overkwam.

Meestal blijft Israël schimmig over zijn rol in het conflict in Syrië

In tegenstelling tot buurlanden Egypte en Jordanië, sloot Israël nooit een vredesverdrag met Syrië. Tien jaar geleden, voor het uitbreken van de burgeroorlog, bombardeerde Israël een Syrische kernreactor in aanbouw om te voorkomen dat Damascus nucleaire wapens zou kunnen ontwikkelen.

Moskou reageerde afkeurend op de laatste aanval. Rusland steunt het Syrisch regime van Bashar al-Assad en stelt dat de soevereiniteit van het land gerespecteerd moet worden.