Israël helpt Egypte stiekem een handje in de Sinaï-woestijn

De Egyptische regering geeft in het geheim toestemming aan Israël om jihadisten in de Sinaï-woestijn te bombarderen. Tot deze conclusie kwam de New York Times na gesprekken met Amerikaanse en Britse veiligheidsbronnen. Ongemarkeerde straaljagers en drones uit Israël voeren sinds twee jaar luchtaanvallen uit op doelwitten van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Het zou gaan om meer dan honderd geheime operaties.

Egyptische leiders uiten vaak kritiek op Israël, maar achter de schermen zijn de banden goed

Het noordelijke deel van de Sinaï-woestijn wordt geteisterd door aanslagen van IS-strijders en de Egyptische veiligheidstroepen hebben veel moeite om de opstandige gebieden te controleren. In 2015 slaagde IS er zelfs in om een Russisch passagiersvliegtuig boven de Sinaï neer te halen. Egypte voert vaak militaire acties uit tegen de jihadisten, maar tegen een hoge prijs: in de laatste jaren zijn honderden politieagenten, militairen en overheidsmedewerkers gedood.

Illusie bij jihadisten Nu blijkt Egypte een steuntje in de rug te krijgen van buurland Israël dat aan de Sinaï-woestijn grenst. Volgens de New York Times maken de straaljagers en drones een omweg, waardoor ze vanuit de richting van het Egyptische vasteland komen aanvliegen. Daardoor ontstaat de illusie bij de jihadisten dat ze gebombardeerd worden door Egyptische toestellen in plaats van Israëlische. De reden voor de geheimzinnigheid is het slechte imago van Israël onder Egyptenaren. Hoewel Egypte en Israël in 1979 vrede sloten, blijft Israël gehaat onder het Egyptische volk. Publiekelijk uiten Egyptische leiders dan ook vaak kritiek op Israëls optreden in bijvoorbeeld Palestina, maar achter de schermen onderhouden ze goede banden met Israël. Het bondgenootschap met Israël wordt het liefste zoveel mogelijk verzwegen.