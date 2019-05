Israël en Gaza kondigen staakt-het-vuren af

Het staakt-het-vuren komt na dagen van geweld. Vrijdag werden er raketten afgevuurd vanuit Gaza op Israël. In opdracht van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu antwoordde het land zondag met een gericht spervuur aan raketten op meer dan 250 doelen en aanvallen op militanten in Gaza.

Lees verder na de advertentie

Na een van de grootste geweldsexplosies van de laatste jaren in de Gazastrook, pleitte Hamasleider Ismail Hanija zondagavond al voor een staakt-het-vuren. Ook de Europese Unie riep Israël en Gaza dit weekend al op een wapenstilstand af te kondigen.

Het Israëlische leger bevestigde het bestand vanmorgen. Daarmee zijn ook de meeste voorzorgsmaatregelen die het land had ingesteld weer ingetrokken. Zo mag een kwart miljoen schoolkinderen vandaag weer naar school, wegblokkades worden opgeheven en gaan treinden weer rijden.

Aan Israëlische zijde kwamen de afgelopen dagen zeker vier mensen om het leven en raakten er meer dan honderd gewond. De Israëlische krant de Times of Israel sprak van de eerste Israëlische slachtoffers in het conflict met de Palestijnen in de Gazastrook sinds 2014. Door de Israëlische aanvallen werden zeker 27 Palestijnen gedood, onder wie twee zwangere vrouwen en een kind. Ongeveer 150 mensen raakten gewond.

Lees ook: