Israël doodt Palestijnse demonstranten bij grens Gaza

Honderden Palestijnen zijn vanmiddag bijeengekomen in Gaza om een laatste eerbetoon te brengen aan een Palestijnse journalist die eerder vandaag overleed aan zijn verwondingen. De journalist was gisteren de protesten aan het filmen in het gebied toen hij door Israëlische soldaten werd neergeschoten.

Lees verder na de advertentie

Op Twitter circuleren foto's van de man vlak nadat hij werd neergeschoten. Op de foto's is te zien dat de man een vest droeg met 'pers' erop. Het Israëlische leger zegt te onderzoeken wat er precies is voorgevallen.

Aan de grens tussen de Gazastrook en Israël was het gisteren opnieuw onrustig. Volgens Israëlische legerautoriteiten waren er gisteren ongeveer 20.000 demonstranten. Ze staken autobanden in brand en gooiden met stenen.

Van de honderden gewonden, hadden 491 mensen schotwonden, aldus het Palestijnse ministerie. Onder de doden zijn een zestienjarige jongen en een Palestijnse journalist. Sinds het begin van de protesten ruim een week geleden kwamen 31 Palestijnen om.

Op enkele honderden meters van het grenshek tussen Gaza en Israël zetten demonstranten eerder al tentenkampen op. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei gisteren dat het leger “niet zal toestaan dat het hek dat de Israëlische burgers beschermt, zal worden doorgebroken”. Israël heeft scherpschutters ingezet. Demonstranten gooiden met stenen en staken autobanden in brand. Ook Israëlische vlaggen gingen in rook op. Ze hoopten dat de rook het zicht van de scherpschutters zou ontnemen.