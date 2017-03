Israël bouwt voor het eerst in twintig jaar nieuwe nederzetting op Westoever

De Israëlische Veiligheidsraad stemde gisteravond in met de bouw van de nieuwe nederzetting ten noorden van de Palestijnse stad Ramallah. De raad zette ook plannen om bestaande kolonistendorpen uit te breiden met 2500 huizen verder in gang.

Jarenlang werd de aanleg van nieuwe nederzettingen door de regering stilgelegd onder grote internationale druk. De internationale gemeenschap en de Palestijnse autoriteit vinden dat die het vredesproces in het gebied ondermijnen en zien de bouw als illegaal.

De Palestijnen zien de gebieden, die in 1967 werden bezet door Israël, als onderdeel van een toekomstige Palestijnse staat. De Verenigde Naties namen in december 2016 een resolutie aan die de bouw van nederzettingen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever officieel als illegaal bestempeld.

Dat betekende echter niet dat er de afgelopen jaren niet gebouwd werd. Bestaande nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever werden uitgebreid en hetzelfde geldt voor de illegaal gebouwde kolonistendorpen in het gebied die niet officieel erkend zijn door de Israëlische overheid (ook wel buitenposten genoemd).

Amona Een van die buitenposten, Amona, is volgens Netanyahu de reden dat zijn regering donderdag instemde met de bouw van de eerste nieuwe nederzettingen in twintig jaar tijd. Amona was gebouwd op Palestijnse privégrond. Daarop gelastte het Israëlische Hooggerechtshof het dorp af te breken. Netanyahu gaf de kolonistenfamilies die moesten vertrekken zijn woord dat hij een nieuwe plek voor hen zou vinden; de nieuwe nederzetting die Israël nu gaat aanleggen. Internationaal wordt de beslissing van de Israëlische regering scherp veroordeeld. Antonio Guteress, Secretaris-generaal van de VN, bestempelde het besluit als een ‘gevaar voor de vrede en de tweestatenoplossing’. Netanyahu sprak de afgelopen tijd al vaker uit een harder ne­der­zet­tings­be­leid te willen gaan voeren in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem Hana Ashrawi, een hoge functionaris van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) stelde dat de bekendmaking ‘eens te meer bewijst dat Israël meer toegewijd is zijn kolonisten tegemoet te komen dan de vereisten voor stabiliteit en een rechtvaardige vrede na te leven’. Netanyahu sprak de afgelopen tijd al vaker uit een harder nederzettingsbeleid te willen gaan voeren in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, waar nu zo’n 600.000 Israëli’s wonen. Onlangs nam de rechtse regering van Netanyahu, waar vooral voorstanders van nederzettingsbouw in plaatshebben, in met wetgeving om tientallen illegale nederzettingen zoals Amona te legaliseren. In Israël wordt de harde taal van Netanyahu over de nederzettingen gezien als toezegging van de premier aan de conservatieve rechtervleugel in zijn regeringscoalitie.

Verzoek Trump Als de nieuwe nederzetting daadwerkelijk gebouwd wordt, dan zou Israël geen gehoor geven aan het verzoek dat president Trump onlangs deed aan Netanyahu. In een ontmoeting in februari verzocht hij de leider van Israël het ‘wat rustiger aan te doen’ met de bouw van nederzettingen. Trump heeft als voornemen een oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en Palestina, waarin de bouw van nederzettingen een struikelblok is. Trump was tijdens verkiezingscampagne een stuk positiever van toon over de bouw op bezet gebied dan zijn voorgangers in het Witte Huis, maar lijkt daar wat van terug te komen. Zo zei de Republikeins president recent in de Israëlische krant Haaretz dat nederzettingen ‘niet helpen’ in het vredesproces.

