Israël bestookt opnieuw doelen Hamas in Gazastrook

Het gaat volgens hen om een basis van de militaire tak van Hamas in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, en om een gebied in het centrum van de enclave, ten westen van Khan Younis. Vooralsnog zijn er geen meldingen van gewonden en doden, schrijft de Israëlische krant Haaretz.

Lees verder na de advertentie

Het Israëlische leger bevestigt op Twitter dat gevechtsvliegtuigen 'militaire doelwitten in een complex van Hamas in het zuiden van de Gazastrook' hebben gebombardeerd. Het leger laat weten dat de aanval volgde op een eerder incident zaterdag, waarbij vier Palestijnen de grens met Israël tijdelijk waren overgestoken en een brandbom hadden gegooid.