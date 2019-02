Islamitische hogeschool sluit deuren na opeenstapeling van misstanden

Ruzies, een sfeer van achterdocht, bestuurlijke chaos en grote financiële problemen. Het ging al een tijd niet zo goed met de islamitische hogeschool aan de Rotterdamse Statenweg. Dinsdag draait de curator de deur van de failliete school definitief op slot.

Daarmee moeten de studenten halverwege het collegejaar op zoek naar een andere opleiding. Zo’n veertig volgden er de geaccrediteerde opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger. Er is een aantal andere opleidingen voor dit beroep.

Een paar maanden geleden dreigde minister Van Engelshoven (hoger onderwijs) nog met het afnemen van de accreditatie voor de hbo-masteropleiding geestelijk verzorging. Tijd om orde op zaken te stellen is er niet meer want de rechtbank in Rotterdam sprak begin deze maand het faillissement uit. Dit nadat drie leerkrachten en twee andere medewerkers achterstallig salaris van in totaal een ton hadden gevorderd.

De website was vorige week al op zwart. Maandagochtend waren ook de lamellen van het pand dichtgedraaid. Een woordvoerder van de school wilde geen inhoudelijke reactie geven.

Misstanden

Aan het bankroet ging een tumultueuze tijd vooraf. De onderwijsinspectie hield de Europe Islamic University of Applied Sciences, zoals de school voluit heet (niet te verwarren met de Islamic University of Applied Sciences, elders in Rotterdam), al een tijd verscherpt in de gaten. Aanleiding daarvoor was een reeks misstanden die het AD in 2017 bij de instelling onthulde. Daaruit bleek onder meer dat er voor miljoenen aan belastingfraude was gepleegd. Een belangrijke verdachte in de zaak is rector Nedim B., een man uit Vlaardingen, die op dit moment voortvluchtig is.

Afgelopen najaar stelde de onderwijsinspectie vast dat het er nog steeds financieel een puinhoop was. Er ontbraken meerdere jaarrekeningen en ook noemde de inspectie de cijfers die er wel waren ‘niet deugdelijk, niet inzichtelijk en niet realistisch’. Ook bleek het aantal studenten aanzienlijk lager te liggen dan het genoemde aantal aanmeldingen.

Verder woedde er een voortdurende machtsstrijd tussen de bestuurders, waarbij het volstrekt onduidelijk was wie er uiteindelijk verantwoordelijk was. Toen in september 2017 twee nieuwe bestuurders werden benoemd, voorkwam een zittend bestuurslid dat ze zich konden inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook spande hij een (verloren) rechtszaak aan om zijn andere collega-bestuurders te ontslaan.

Daarnaast schortte er nogal wat aan de opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger. Zo was er onduidelijkheid over de vakken die de masterstudenten moesten volgen en de tentamenvormen.

Al eerder was er bij het ministerie ergernis dat de school ten onrechte deed alsof ze een universiteit was. De instelling werd een paar jaar geleden verboden om nog langer de beschermde naam universiteit te gebruiken. Veel hebben de bestuurders zich daar niet van aangetrokken: op het failliete pand prijken nog steeds de woorden Islamic University of Europe.