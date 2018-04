Islamitische bankiers spreken zich uit: Wat zegt de Koran over bitcoin?

De Accounting en Auditing-organisatie voor Islamitische Financiële Instituten (Aafoifi), een internationale club die uitstippelt welke vormen van geldhandel in overeenstemming zijn met islamitische morele codes, kan er naar eigen zeggen niet meer omheen. Ook in islamitische landen is er een serieuze vraag naar cryptovalua - kortweg ‘crypto’. En dus moeten banken er iets mee. Deze week komen leden van het comité samen in Bahrein, in een poging de aard van crypto te doorgronden. Pas dan kunnen ze beslissen of islamitische banken ook cryptoproducten moeten aanbieden.

Voordat zij de islamitische jurisprudentie van de sharia erbij pakken, moeten ze een antwoord zien te vinden op een vraag die nog bijna niemand bevredigend heeft beantwoord: wat ís een cryptomunt eigenlijk? Kun je nog spreken van valuta als de meeste bezitters zo’n munt vooral kopen in de hoop dat die in waarde stijgt? Mag iets pas een munt heten als het primair als betaalmiddel gebruikt wordt?

En als een cryptomunt vooral een investering is, op welke manier verschilt het dan van goud? Dat is immers ook onderhevig aan prijsschommelingen, en ook goud heeft alleen waarde omdat mensen het waarde toekennen.

Is crypto als goud? De leden van de Aafoifi gaan onder meer bekijken of cryptomunten islamitisch-juridisch in dezelfde categorie horen als goud, vertelt bestuursvoorzitter Ebrahim Bin Khalifa Al Khalifa aan persbureau Reuters. Goud, zilver, dadels, graan, tarwe en zout zijn ‘ribawi’: toegestaan wanneer ze gekocht worden voor gebruik, maar niet wanneer iemand ze inslaat met als doel ze later met winst te verkopen. De Aafoifi velt zelf geen theologische oordelen - dat laat ze over aan geestelijken. Ongelukkig genoeg lopen oordelen van deze geestelijken sterk uiteen. Een prominente expert op het gebied van islambankieren, de Amerikaan Monzer Kahf, oordeelde vier jaar geleden dat de bitcoin een legitiem ruilmiddel is en ook geestelijken in Zuid-Afrika hebben hun zegen uitgesproken. Maar collega’s in Turkije, India en het Verenigd Koninkrijk oordeelden het tegenovergestelde. De invloedrijke grootmoefti van Egypte sprak zich in januari nog uit tegen cryptohandel.