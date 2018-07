Is wie 50 jaar geleden de Tour won meteen ook 50 jaar Tourwinnaar?

De krant verwoordde het zo: 'Op 21 juli is Janssen precies vijftig jaar Tourwinnaar'. Deze zin viel vooral op omdat hij - in gewijzigde vorm - ook op de voorpagina van de krant stond: 'Jan Janssen, (bijna) 50 jaar Tourwinnaar'.

Lees verder na de advertentie

Niemand wordt '25 jaar P.C. Hooft­prijs­win­naar' of '50 jaar olympisch kampioen' genoemd

'50 jaar Tourwinnaar' - kun je dat wel zo zeggen als iemand 50 jaar geleden een jaarlijks terugkerende wedstrijd heeft gewonnen? Getuige de mailtjes die ik over deze zin kreeg, ben ik niet de enige die over deze formulering struikelde.

In de krantendatabase zijn niet veel vergelijkbare gevallen te vinden. Niemand wordt '25 jaar P.C. Hooftprijswinnaar' of '50 jaar olympisch kampioen' genoemd. Er is één uitzondering: 'x jaar recordhouder'. Zo schrijft een krant in 2013 dat Patrick Kluivert 'met 40 doelpunten in 79 interlands al ruim 10 jaar recordhouder' bij Oranje is. Die zin is zonder meer acceptabel, net als de zin (uit 2017) 'Brook is al 78 jaar recordhouder met 177 goals'. (Eric Brook voetbalde tussen 1928 en 1939 bij Manchester City.)

'X jaar recordhouder' beschrijft een voortdurende toestand (het recordhouderschap), die pas ten einde komt als het record verbroken is. Dat aspect van voortduring ontbreekt bij jaarlijks terugkerende sportevenementen, waar elk jaar weer een winnaar uitrolt. Dat lezers over '50 jaar winnaar/kampioen' struikelden, komt, denk ik, doordat het winnaar- of kampioenschap geen (voortdurende) toestand is, maar een (herhaalbare) gebeurtenis.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees alles uit het dossier hier.