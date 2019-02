Is water oneindig vloeibaar?

Dag Daan,

Ik zat vorig weekend in het kleuterbadje van een groot vakantiepark, en ik moest aan je denken. Niet omdat ik door al het weerkaatsende geluid me afvroeg of ze zo'n zwembad bewust bouwen op maximaal kakofonische akoestiek. (Hoewel het wel interessant is dat er theaters zijn waar het geluid heel droog is, terwijl je in zo'n zwembad ieder krijsend kind op 30 meter afstand kunt horen alsof het in dolby surround sound wordt versterkt.)

Ik moest aan je denken omdat er in het kleuterbad twee oude wasmanden stonden. Op het eerste oog leek het rommel, waarvan je je afvroeg waarom het in het zwembad slingerde, maar de wet van kinderen is dat ze de doos waarin het speelgoed zit vaak leuker vinden dan het speelgoed zelf. De glijbanen en spuitende slangen verloren het in dit geval van de wasmand.

De wasmand had namelijk gaten rondom, en als je de wasmand eerst op de bodem van het badje zette, en vervolgens snel optilde, liep het water er rondom uit. Het klinkt lullig, maar het leidde tot grote vreugde bij de kinderen, ook al was het letterlijk in anderhalve seconde voorbij. (Het was voor mij best een goeie work-out.) Dit was het moment dat ik aan jou moest denken. Als er maar één gat in de wasmand zou zitten, zou het natuurlijk veel langer duren voor het water door dat ene gat was weggelopen.

Terug in het vakantiehuisje viste ik een oud melkpak uit de prullenbak, en met de kleinste naald die ik had, maakte ik een gaatje onder in de zijkant. Ik vulde het pak met water, dat onmiddellijk door het gaatje sijpelde.

Nu mijn vraag: zou het mogelijk zijn om een gaatje te maken dat zo klein is, dat het water er niet doorkomt, omdat de cohesie van de moleculen zo groot is? Die vraag valt uiteen in twee delen: kan het in de praktijk? En zo nee, kan het dan misschien in theorie? Of is het water 'oneindig' vloeibaar, en vindt het, om Bram Vermeulen te citeren, altijd een weg?