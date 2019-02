IS-vrouw Amber verlangt terug naar Nederland: 'Mensen hier zijn zo onbeschoft en asociaal’

“Mijn intentie was om naar het kalifáát te gaan, niet naar Isis.” De Nederlandse Amber spreekt deze opmerkelijke zin uit, in de twintigste minuut van het interview. Er zijn dan al meer bijzondere dingen gezegd in dit gesprek, dat als duo-interview begon. Maar de andere IS-vrouw, de Nederlands-Marokkaanse Hafida, is dan al boos weggelopen.

Het verzoek om met IS-vrouwen te spreken liep via de Koerdische autoriteiten. Die werken eraan mee omdat ze wel van de vrouwen af willen. De vrouwen wachten voor de deur van een kantoortje van de Koerdische inlichtingendienst, aan de rand van het Al Roj- kamp, terwijl hun kleine kinderen om hen heen hangen. Ze zitten ontspannen bij elkaar en begroeten het bezoek vrolijk. De kinderen zien er gezond uit. De vrouwen hebben hun haar bedekt, maar hun gezichten zijn vrij. Ze willen niet herkenbaar in beeld.

Amber K. is een 23-jarige Nederlandse uit Dordrecht, blauwgrijze ogen, sproetjes op haar neus. Ze verblijft sinds een jaar en twee maanden in dit kamp, dat vooral bestaat uit een verzameling grote witte en blauwe tenten, sommige met groot UNHCR-logo. Overal spelen kinderen. Een paar jonge Duitse vrouwen in zwarte en blauwe abaya’s zijn aan het touwtjespringen. Er zijn veel Europese vrouwen en kinderen, maar ook Arabische families. De toegangspoort wordt bewaakt door een Koerdische militie.

Amber vertrok in 2015 in haar eentje naar Syrië. Bijna alles wat ze vertelt is moeilijk onafhankelijk te verifiëren. Het is haar verhaal, dat klinkt als een combinatie van een naïef geplande reis en een ontvoering. “Ik ben naar Syrië gegaan omdat ik bij de Turkse hulporganisatie IHH wilde werken, in het ziekenhuis. Dat liep niet zoals ik wilde.” IHH runde al kort na het begin van de oorlog gaarkeukens en klinieken in en rond de kampen die, in Syrië, tegen de Turkse grens waren ontstaan voor Syrische vluchtelingen die de grens niet meer over mochten of wilden.

Trouwen voor vrijheid

Het was er toch niet zo vrij en ongevaarlijk als ze dacht, zegt Amber. Als alleen reizende vrouw, zonder man en familie, zagen radicale Syriërs haar niet als hulpverleenster maar als iemand die was gekomen om te trouwen. Ze werd met een bus naar Raqqa vervoerd, de hoofdstad van de ‘Islamitische Staat’. IS lag al ruim een jaar onder vuur van de Westerse coalitie en lokale milities. “In Raqqa zaten we twee weken in wat we een madafa (gastenverblijf) noemen, een groot huis. Daarna ben ik naar een soort vrijgezellenhuis gebracht, voor vrouwen die moeten gaan trouwen.”

Amber zat daar opgesloten. Aanvankelijk wachtte en protesteerde ze, bijna drie maanden lang. “Als er continu tegen je wordt gezegd dat je er niet uitkomt totdat je trouwt, dan ga je dat overwegen, om je vrijheid terug te krijgen. Daarom ben ik gaan praten met een van de Nederlandse mannen daar. Met hem ben ik getrouwd.” Haar man, Redouan D. uit Culemborg, zit nu in een Koerdische gevangenis en Amber wil zolang hij daar zit niets over hem kwijt.

Ook haar vriendin Hafida (27) uit Delft praat liever niet over haar man of, zoals ze zegt, ex-man. Ze weet niet waar hij is. “Misschien is hij gevangengenomen of gedood. Of hij loopt nog gewoon rond in het IS-gebied.” Hafida trouwde al in Nederland met een autochtoon Nederlandse IS-strijder, Thijs B. Bekeerling Thijs vertrok in 2013 naar Syrië, zonder de zwangere Hafida. Die reisde hem via Turkije achterna. “Destijds was het makkelijk om de grens over te gaan. IS was er nog niet.”

Thijs zat bij een van de vele strijdgroepen, die in 2013 en 2014 steeds vaker tegen elkaar gingen vechten. In die situatie ontstond IS, als afsplitsing van een Al-Qaida groep. Hafida: “Toen vielen Al-Bab (nabij Aleppo, HJM) en Raqqa en werden dat de veiligste plekken voor de jihadisten. IS was de groep die de meeste buitenlanders accepteerde. Zo kwamen we daar terecht.” Hafida beweert dat ze zelf weinig meekreeg van wat er in die tijd gebeurde. “Ik was gewoon moeder, in mijn huis met mijn kinderen.” Ze zegt niet te weten wat Thijs overdag deed.