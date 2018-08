IS verdreven uit het noorden van Afghanistan, door de Taliban

De Taliban hebben deze week in Noord-Afghanistan een belangrijke overwinning geboekt op Islamitische Staat. De Taliban doodden in de provincie Jowzjan, bij de grens met Turkmenistan, tientallen IS-strijders en namen er zo'n 130 gevangen. Ongeveeer 150 IS-strijders sloegen op de vlucht en gaven zich over aan regeringstroepen.

Lees verder na de advertentie

Volgens een Afghaanse legerwoordvoerder is hiermee een einde gekomen aan de aanwezigheid van IS in Noord-Afghanistan. "Ze zijn weggevaagd in het noorden", schrijft hij op Facebook.

Hoewel IS en de Taliban beide vechten tegen de Afghaanse regering en haar westerse bondgenoten, bestrijden de terreurgroepen ook elkaar

Hoewel IS en de Taliban beide vechten tegen de Afghaanse regering en haar westerse bondgenoten, bestrijden de twee radicaal-islamistische terreurgroepen ook elkaar. IS is vooral actief in de oostelijke provincies Kunar en Nangarhar, bij de grens met Pakistan, en pleegt aanslagen in hoofdstad Kabul en andere steden. Daarnaast bouwde de terreurbeweging de laatste twee jaar een militie van enkele honderden strijders op in het noorden, geholpen door een Taliban-commandant die met strijders overliep naar IS.

Amerikanen De Amerikaanse strijdkrachten voerden afgelopen maanden al luchtaanvallen uit op IS in Jowzjan. Volgens Washington is daarbij onder anderen de noordelijke IS-commandant Qari Hekmatullah gedood. De Taliban ontkennen dat zij in het gebied samenwerken met de Amerikanen. Toch zoeken de VS en de Taliban momenteel toenadering tot elkaar. President Donald Trump wil de Amerikaanse troepen terugtrekken uit Afghanistan en heeft diplomaten opdracht gegeven om een poging te doen tot rechtstreeks vredesoverleg met de Taliban. De Amerikaanse topdiplomate Alice Wells sprak daarom onlangs in de Golfstaat Qatar, waar de Taliban een kantoor hebben, met vertegenwoordigers van de islamistische strijdgroep. Een Taliban-woordvoerder noemde die ontmoeting tegenover de BBC 'zeer belangrijk.' Hiermee hebben de Verenigde Staten een belangrijke U-bocht gemaakt in Afghanistan. Want jarenlang stelde Washington dat alleen de Afghaanse regering vredesonderhandelingen kon voeren met de Taliban. Terwijl de Taliban op hun beurt juist weigerden met de regering in Kabul te praten, omdat ze die zien als een marionet van de VS. Zij wilden alleen direct met de Amerikanen praten. De diplomatieke avances voeden een prille hoop op vrede in Afghanistan. Regeringsfunctionarissen in Kabul wijzen ook op een succesvol staakt-het-vuren van enkele dagen in juni bij het einde van de Ramadan. Taliban-strijders doken toen op in steden, waar ze regeringsmilitairen omhelsden en gesprekken aanknoopten met burgers. De Afghaanse regering hoopt op een nieuw bestand later deze maand tijdens het Offerfeest.

Drie expats ontvoerd en vermoord in kabul Drie buitenlandse medewerkers van een groot Frans cateringbedrijf zijn gisteren in de Afghaanse hoofdstad Kabul ontvoerd en dood teruggevonden. Het gaat om een Maleisiër, een Indiër en een Macedoniër, die werkten voor het Franse Sodexo. De drie werden vroeg in de ochtend ontvoerd, terwijl ze onderweg waren naar de luchthaven. Hun lichamen werden aangetroffen in een auto in het district Mussahi ten zuiden van de stad. "We zijn diep bedroefd en geschokt door dit tragische verlies", aldus Sodexo-topman Denis Machuel. De Afghaanse autoriteiten zeiden gisteren nog niet te weten wie er achter de ontvoering zit. Deze zaak versterkt de vrees van veel buitenlanders in Kabul voor hun veiligheid. Ontvoeringen voor losgeld komen de laatste jaren veel voor in Afghanistan. Zowel criminele bendes als terreurorganisaties proberen er geld mee te verdienen. De slachtoffers zijn meestal Afghanen en soms expats. Buitenlandse bedrijven en organisaties in Afghanistan hebben hun veiligheidsmaatregelen de afgelopen jaren sterk aangescherpt.

Lees ook