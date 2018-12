Is rood, na de gele hesjes, nog wel de kleur van de revolutie?

Want als het oproer van ‘de gele hesjes’ (of mogen we ze ‘geelhesjes’ noemen?) de opmaat tot een revolutie is, moet deze opstand dan als ‘de gele revolutie’ de geschiedenisboeken ingaan?

Op Twitter is de revolutiegeest al danig uit de fles: daar circuleren gefotoshopte versies van Delacroix’ beroemde revolutieschilderij ‘La Liberté guidant le peuple’ (‘De vrijheid leidt het volk’) waarop Marianne, het nationale symbool van Frankrijk, een geel hesje draagt. Ook was er te lezen dat de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy parallellen ziet tussen de acties van de gele hesjes en het gemor van de burgerij aan de vooravond van de Franse revolutie van 1789.

Voor de 18de eeuw werd het woord revolutie vooral gebruikt door astronomen

Revolutie verwijst nu naar een complete omwenteling van het staatsgezag en landsbestuur, maar die betekenis heeft het woord in ons taalgebied pas sinds de 18de eeuw. Voordien werd het vooral gebruikt door astronomen. Het waren namelijk de aarde en de andere planeten die ‘revoluties maken’. Daarmee werd bedoeld dat ze omwentelingen maken rond de zon.

Het Franse woord révolution is ontleend aan het middeleeuws Latijnse revolutio, dat ‘omloop van een hemellichaam’ betekent en dat afgeleid is van het werkwoord revolvere (ergens omheen draaien). Daarop gaat trouwens ook ons woord revolte (opstand) terug.

