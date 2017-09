IS-propaganda van internet verwijderen is een zware klus

Hoewel er de laatste maanden minder officiële IS-propaganda op internet verschijnt, wordt die daling ruimschoots goedgemaakt door fanatieke sympathisanten van de terreurgroep. Dat concludeert de Europese politieorganisatie Europol na een antipropaganda-actie afgelopen week. Dat betekent dat ondanks de inzet van politie en bedrijfsleven om het materiaal zo snel mogelijk offline te halen, de boodschap van IS nog altijd volop rondgaat op internet.

Twee dagen zoeken door het speciaal daarvoor opgerichte team van Europol, de Internet Referral Unit (IRU), leverde dik duizend teksten en beelden op die terreur en extremisme promoten. De organisatie werkte samen met experts uit Oost-Europese landen en bij vijf eerdere, vergelijkbare acties kwamen vertegenwoordigers van andere Europese landen langs. Europol wil laten zien dat wie IS online wil verslaan, moet samenwerken.

Speuren

Los van de overkoepelende IRU hebben verschillende landen hun eigen opschoningsdienst opgericht. Het team van de Nederlandse politie - eveneens met de naam Internet Referral Unit - gaat deze maand officieel van start. Zes speciaal opgeleide medewerkers gaan internet afspeuren op zoek naar IS-propaganda. Is er sprake van opruiing of wordt er geworven voor de gewelddadige strijd, dan klopt de politie aan bij internetproviders met de vraag of die de informatie willen verwijderen. Werken de bedrijven niet mee, dan kan de verspreider ook strafrechtelijk worden aangepakt, aldus een politiewoordvoerder.

De ambitie om de verspreiding van extremistisch materiaal te stoppen, werd al in 2014 geformuleerd door het kabinet in een actieplan tegen radicalisering en terreur. Dat de oprichting van het politieteam zo lang op zich heeft laten wachten, komt volgens de woordvoerder door de voorbereidingen die nodig waren. Zo moest personeel worden gevonden en getraind, en een duidelijk kader worden bepaald om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. Het team beperkt zich om die redenen tot uitingen die tegen het strafrecht in gaan.

Daarmee ligt de lat voor verwijdering relatief hoog in vergelijking met andere landen, erkent de politie. Maar dat betekent niet dat het team enkel een druppel op de gloeiende plaat is, vindt de woordvoerder. Door zich te richten op ernstig materiaal op het openbare web, kan de IRU ervoor zorgen dat niet elke internetter ongevraagd met IS-propaganda wordt geconfronteerd. Bovendien is de politie niet de enige die zich met de online activiteiten van IS bezighoudt, benadrukt hij. Ook de AIVD heeft volop aandacht voor het onderwerp.

‘Veegacties dwingen sympathisanten tot creativiteit’

Dat er internationaal zo wordt ingezet op het verwijderen van extremistisch materiaal, komt voort uit het idee dat de propaganda radicalisering voedt en mensen die rondlopen met plannen voor een aanslag inspireert. Behalve overheden, hebben ook bedrijven als Google, Facebook en Twitter antipropaganda-acties opgezet.

Volgens Europol heeft die inzet effect. Niet dat ze propaganda voorkomt, maar IS-sympathisanten worden gedwongen om creatief te zijn. Zo worden via pagina’s op het darknet, een deel van internet waar je anoniem kunt surfen, lijsten bijgehouden op welke pagina’s op het open internet materiaal te vinden is. Ook kiezen IS-aanhangers in plaats van voor populaire sites noodgedwongen vaker voor kleinere platforms om hun boodschap te verspreiden.