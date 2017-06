IS probeert Tora Bora-gebergte in te nemen

Strijders van Islamitische Staat zijn een offensief begonnen om het beruchte Tora Bora-berggebied in het oosten van Afghanistan te veroveren op de Taliban. De Taliban bezweren dat zij nog steeds de controle hebben over het gebied dat in 2001, toen de Amerikanen binnenvielen, de laatste Afghaanse schuilplaats zou zijn geweest van Al Qaeda-leider Obama bin Laden. Maar volgens overheidsfunctionarissen in de omgeving heeft IS op zijn minst een deel van Tora Bora in handen. “De stamoudsten zitten hier in mijn kantoor”, vertelde een lokale politiecommandant telefonisch aan The New York Times. “Ze zijn allemaal ’s nachts ontsnapt uit het gebied.”

Als Islamitische Staat de Tora Bora-regio inderdaad inneemt, zou dat zowel strategisch als symbolisch een belangrijke zege zijn voor de terreurbeweging. Want Tora Bora (‘Zwarte Grot’) is een ruig gebied met bergen en grotten, dat in de jaren tachtig een uitvalsbasis was van de mujahedeen die vochten tegen de Sovjet-bezetting. In de jaren negentig werd het een bolwerk van de Taliban.

Opmars Taliban De strijd om Tora Bora vestigt ook de aandacht op de afbrokkelende macht van de Afghaanse president Ashraf Ghani. De president is verwikkeld in een machtsstrijd met verschillende rivalen, onder wie zijn chief executive Abdullah Abdullah, en zijn regeringtroepen hebben nog hooguit 60 procent van het land in handen. De Taliban zijn in opmars en terreurbeweging IS heeft voet aan de grond in de oostelijke provincie Nangarhar, waarin het Tora Bora-gebergte ligt. De zes Amerikaanse soldaten die tot nu toe dit jaar sneuvelden, kwamen allen om in de strijd met IS. De zes Amerikaanse soldaten die dit jaar sneuvelden, kwamen allen om in de strijd met IS Taliban- en IS-strijders plegen bovendien om de haverklap aanslagen die het gevoel van onveiligheid in Afghanistan nog verder versterken. Zo brachten terroristen onlangs een zware truckbom tot ontploffing in de streng beveiligde diplomatenwijk van de hoofdstad Kaboel. Daarbij vielen zeker negentig doden en onder meer de Duitse ambassade werd sterk beschadigd. Lees verder: Zelfs voor de Afghanen is IS te wreed

Extra Amerikaanse troepen Dat het roemruchte Tora Bora nu, bijna zestien jaar na het begin van de Amerikaanse interventie, in handen dreigt te vallen van IS is voor velen dan ook een teken aan de wand. Want de Afghaanse tak van IS werd opgezet door mensen afkomstig uit Al Qaeda en de beide groepen vertonen ideologisch veel overeenkomst. “We zijn in Tora Bora”, bevestigde Abu Omar Khorasani, een IS-commandant, donderdag tegen persbureau Reuters. “Het plan is om meer gebied te veroveren op de regering en de Taliban.” Trump moet eigenlijk niks hebben van de oorlog, maar zijn generaals lijken geneigd enkele duizenden extra militairen te sturen De verslechterende situatie in Afghanistan plaatst ook de Amerikaanse president Donald Trump voor een lastig probleem. Want er zijn zo’n 8400 Amerikaanse militairen in Afghanistan, plus 6500 uit andere Navo-landen. Trump moet eigenlijk niks hebben van de oorlogsinspanning, waarbij al ruim 2300 Amerikaanse soldaten zijn omgekomen en die 3 miljard dollar per maand kost. Maar hij heeft de besluitvorming over de omvang van de troepenmacht deze week gedelegeerd aan zijn generaals. En die lijken geneigd om binnenkort enkele duizenden extra militairen te sturen. “We zijn op dit moment niet aan de winnende hand in Afghanistan”, verklaarde defensieminister Jim Mattis woensdag in de senaat. “Dat willen we zo snel mogelijk corrigeren.”

Mythisch tunnelcomplex bleek niet te bestaan Toen Amerikaanse commando’s in 2001 optrokken naar de grotten van Tora Bora, waar Al Qaeda-leider Bin Laden zich zou schuilhouden, repten Westerse media van een groot, bijna onneembaar tunnelcomplex, met een hospitaal, een stroomcentrale, kantoren, wapendepots en gangen wijd genoeg om met een tank in te rijden. Maar toen de Amerikanen het gebied binnentrokken, vonden ze alleen primitieve, ondiepe tunnels, slechts hier en daar versterkt met houten palen. “De meeste waren natuurlijke grotten”, vertelde een sergeant aan radiozender PBS. “Ze waren niet heel groot.” Bin Laden werd pas in 2011 door de Amerikanen gedood in Pakistan. Hij woonde daar in een huis in de garnizoensstad Abbottabad.

