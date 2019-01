IS pleegt dodelijke aanslag op Amerikaans doel in Syrië

Een bomaanslag in Manbij heeft aan zestien mensen het leven gekost, onder wie vier Amerikaanse militairen. De Amerikanen vormden het doelwit van de aanslag, die inmiddels is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Niet eerder werden er op een dag zoveel Amerikanen gedood in Syrië. In de afgelopen vier jaar kwamen er slechts twee Amerikanen om in de strijd in Syrië. Bij de aanslag werden ook minstens vijf Koerdische strijders gedood en een onbekend aantal burgers.

Een man blaast zich op tussen de militairen en het publiek

De aanslag werd vastgelegd door een bewakingscamera. Op de beelden is te zien dat iemand zich in een straat opblaast tussen de menigte, vermoedelijk tussen patrouillerende militairen en winkelpubliek. Ook is te zien hoe een jongetje aan de dood ontsnapt. Na de aanslag stuurde het Amerikaanse leger helikopters naar het gebied om de gewonden en doden op te halen, zo blijkt uit beelden.

De aanslag komt op een bijzonder gevoelig moment. In de Verenigde Staten is een fel debat opgelaaid over de geplande Amerikaanse terugtrekking, die door president Trump wordt bepleit. Tegenstanders van een Amerikaans vertrek zullen de aanslag waarschijnlijk aangrijpen om de terugtrekking tegen te houden. Zij zullen erop wijzen dat een terugtrekking lijkt op een vlucht, en dat de Amerikanen moeten blijven omdat de aanslag juist aantoont dat IS nog lang niet is verslagen. Voorstanders zullen zeggen dat de aanslag juist een bevestiging is van hun gelijk, namelijk dat Syrië een moeras is waar de VS niets te zoeken hebben.

Vacuüm In de stad Manbij, alsook in de gelijknamige regio, zijn momenteel veel spanningen. Er zijn bijvoorbeeld veel IS-cellen actief, en verschillende landen in de regio willen Manbij onder hun controle brengen wanneer de Amerikanen vertrekken. Zo wil Turkije het vacuüm opvullen dat de Amerikanen met hun vertrek achterlaten. Hetzelfde geldt voor de Syrische regering en Rusland. Trump kondigde wel eerder deze maand aan dat de strijd tegen IS doorgaat, ook als de Amerikanen zich hebben teruggetrokken. Waarschijnlijk zullen de Verenigde Staten vanuit buurland Irak luchtaanvallen en commando-operaties blijven uitvoeren op IS-doelen in Syrië.