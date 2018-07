Is Paul Manafort banger om te praten dan te zwijgen?

Hij had nauwe banden met een Russische oligarch, die weer banden heeft met Vladimir Poetin. En hij meldde zich bij presidentskandidaat Donald Trump met het aanbod gratis voor zijn campagne te werken - hij schopte het tot voorzitter. Paul Manafort houdt vol dat die twee dingen niets met elkaar te maken hadden. Woensdag begint een rechtszaak tegen hem wegens witwassen en fraude. Maar het lijkt justitie er vooral om begonnen te zijn om uit hem te krijgen wat hij weet over de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016.

Lees verder na de advertentie

Vandaag doen de advocaten van Manafort een laatste poging het proces uitgesteld te krijgen, tot na een ander strafproces dat tegen hem loopt, voor het zonder vergunning lobbyen voor andere landen.

Het proces kan nog verrassingen opleveren. Vijf getuigen willen hun verhaal vertellen, op voorwaarde dat het niet als bewijs tegen henzelf wordt gebruikt.

Die twee dingen hebben overigens wel met elkaar te maken. Manafort verdiende miljoenen met werk voor de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en dat geld zou hij zonder het aan de Belastingdienst op te geven naar de VS hebben gehaald, waar hij het in dure huizen en luxe goederen stopte. Er zijn ook vragen over miljoenenbedragen die hij kreeg, of leende, van een Russische oligarch, Oleg Deripaska, die een nauwe relatie heeft met de Russische president.

Getuigen Het proces kan nog verrassingen opleveren. De aanklagers hebben bij de rechter vijf getuigen aangemeld die hun verhaal alleen willen vertellen op voorwaarde dat het niet als bewijs tegen henzelf wordt gebruikt. De namen moeten geheim blijven, zodat deze mensen niet bekend worden als hun getuigenis uiteindelijk niet nodig blijkt. Dat zou het geval kunnen zijn als Manafort op het laatste moment besluit tot een deal met justitie, in ruil voor alles wat hij weet over de Russen en de Trump-campagne. Verschillende andere mensen uit Trumps omgeving, en Manaforts eigen compagnon Rick Gates, gingen hem daarin al voor. Dat Manafort nog koppig standhoudt terwijl een veroordeling hem de rest van zijn leven in de gevangenis kan laten verdwijnen (hij is 69), zou kunnen zijn omdat hij banger is voor de consequenties van praten dan van zwijgen. Met praten zou hij bijvoorbeeld even machtige als meedogenloze vijanden kunnen maken in Rusland. Maar hij krijgt zo nu en dan ook een geruststellende knipoog uit het Witte Huis. President Trump heeft de bevoegdheid om verdachten en veroordeelden voor een federaal misdrijf gratie te geven. Zijn advocaat Rudy Giuliani heeft gezegd dat als het Rusland-onderzoek, met alle eruit voortkomende rechtszaken, eenmaal achter de rug is, "de rommel misschien opgeruimd kan worden met wat gratieverleningen".

Lees ook: