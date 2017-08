IS ontvoerde Dalia en probeerde haar in een moslim te veranderen

Het meisje maakt zich zo klein mogelijk en verbergt haar gezicht. In de kamer vol mannen drukt Dalia zich aan tegen degene die haar redde, en die als enige Arabisch met haar praat, de taal van de IS-familie die haar van yezidi probeerde te veranderen in een moslimmeisje.

Hadi Babasheik, de jongere broer van de yezidische geestelijke leider Babasheik, bezoekt Dalia en haar vader, die hij onlangs herenigd heeft. Ze wonen in met plastic afgedekte gebouwtjes, tussen akkers en velden in Iraaks-Koerdistan. "Ze is bang dat ze verkocht wordt", legt vader Murad Alef (32) uit, die toekijkt hoe zijn dochtertje zich laat troosten door Babasheik. "Dat heeft ze zien gebeuren. 'Op een dag gebeurt dat ook met mij', zegt ze."

Ontvoerd

Drie jaar geleden, op 3 augustus 2014, ontvoerde IS de toen zesjarige Dalia met haar moeder en vier andere kinderen uit de provincie Sinjar. De eerste acht maanden had Alef nog contact. Wat er daarna gebeurde, weet hij niet. Dalia wil er ook niet over praten. Hoewel ze haar moedertaal vergeten is, redt ze zich aardig in de familie van zeventien leden.

Toen hij haar meenam huilde ze dat ze niet weg wilde, omdat ze dacht dat ze seksslaaf zou worden

Als er geen vreemden zijn speelt ze met de andere kinderen, zegt Alef. "Het is een geschenk van God dat ze terug is." Dankzij een tip van een veiligheidsagent is ze gevonden in het voormalige IS-bolwerk Sargat. Hadi Babasheik vertelt hoe hij bij een vrouw twee jonge yezidi-meisjes aantrof. "Dalia wist dat Zeineb niet haar echte naam was en dat ze yezidi is."

Toen hij haar meenam huilde ze dat ze niet weg wilde, omdat ze dacht dat ze seksslaaf zou worden. Hij zag ook extreme reacties bij vier andere kinderen die hij lokaliseerde. Een 16-jarig meisje was doodsbang, omdat ze dacht dat haar volk haar zou vermoorden. "Ik heb haar te eten gegeven bij mij thuis. Ze wilde eerst bidden. Toen ze herenigd was met haar broer, is ze daar al snel mee opgehouden."