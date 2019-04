IS noemt daders Sri Lanka ‘strijders van Islamitische Staat’, dodental boven 300

“Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de gebeurtenissen in Sri Lanka waren bedoeld om wraak te nemen voor de aanval op moslims in Christchurch", zei Wijewardene dinsdag in het parlement. In die stad in Nieuw-Zeeland vielen vorige maand vijftig doden bij schietpartijen in twee moskeeën. De regering van Nieuw-Zeeland kan nog niet bevestigen dat er een verband lijkt te zijn tussen de aanslagen in de twee landen.

Radicaal islamitische groepen De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama’ath (NTJ) achter de aanslagen zit. Wijewardene zei dat inmiddels aan het licht is gekomen dat die groep nauwe banden onderhield met een andere organisatie. Die noemde hij ‘JMI.’ Wijewardene leek daarmee volgens persbureau AFP te verwijzen naar Jamaat-ul-Mujahideen India, een eveneens vrij onbekende groep. Die zou gelieerd zijn aan een organisatie met een vergelijkbare naam in Bangladesh. De aanslagen zijn inmiddels ook opgeëist door terreurorganisatie IS. De groep beweerde via spreekbuis Amaq dat de daders ‘strijders van Islamitische Staat’ waren, maar kwam niet met bewijs. De politie liet weten dat 40 personen zijn opgepakt in verband met de aanslagen.

Meer dan 300 doden Het dodental als gevolg van de aanslagen is inmiddels opgelopen naar 321, 38 van hen zijn buitenlanders. Volgens een politiewoordvoerder zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere slachtoffers aan hun verwondingen bezweken. Rond de 500 mensen zijn gewond geraakt door de aanslagen. De slachtoffers komen uit in totaal twaalf landen. Kinderrechtenorganisatie Unicef zegt dat er onder de doden 45 kinderen zijn. Sinds middernacht geldt in het land de noodtoestand, dat is voor het eerst sinds het einde van de burgeroorlog tien jaar geleden.

Waarschuwing Na de aanslagen werd al vrij snel duidelijk dat de autoriteiten eerder deze maand door buitenlandse inlichtingendiensten zijn gewaarschuwd voor een aanslag door een lokale organisatie. Het is nog onduidelijk waarom niet is gehandeld naar deze waarschuwingen, al zou de politieke situatie in het land daarbij een rol kunnen spelen: Sinds oktober zit het land in een politieke crisis. De president van het land heeft premier Ranil Wickremesinghe toen van zijn post gehaald en het kabinet ontbonden. Het hooggerechtshof heeft deze beslissing laten ongedaan gemaakt, maar sinds oktober heeft de premier geen bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad meer bijgewoond.

