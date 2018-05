IS-moeders eisen actie van Belgische overheid

Twee Belgische IS-vrouwen dagen de Belgische Staat voor de rechter. Ze verblijven met zes kinderen in een Koerdisch vluchtelingenkamp in Noord-Syrië en ze eisen dat de Belgische overheid de kinderen naar België terughaalt.

Lees verder na de advertentie

Volgens advocaat Walter Damen zijn er 'duidelijke indicaties' dat de kinderen gevaar lopen. Zo zouden er signalen zijn dat gezinnen van voormalig IS-strijders vanuit het kamp zullen worden gerepatrieerd naar IS, zei hij gisteren tegen de VRT. De vrouwen willen dat hun kinderen 'in een veilige omgeving kunnen opgroeien'.

De twee vrouwen, Bouchra A. en Tatiana W. uit Borgerhout, sloten zich vijf jaar geleden met hun - inmiddels omgekomen - echtgenoten aan bij IS. In maart werden ze in België bij verstek veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar wegens 'deelname aan terreuractiviteiten'.

Eind vorig jaar kondigde de regering aan dat kinderen onder de tien jaar van Belgische IS-strijders naar België mogen terugkeren

De twee vrouwen reisden tot twee keer toe naar IS-gebied. In 2014 werden ze, zwanger, al eens met hun kinderen uit Syrië geëvacueerd door de Belgische overheid. Nadat ze in België waren bevalllen, vertrokken ze weer.

VRT-verslaggever Rudi Vranckx interviewde de vrouwen begin dit jaar in het vluchtelingenkamp. "Wij hebben spijt van onze fout en we hopen dat we die kunnen rechtzetten", zeiden ze toen. Gevangenisstraf zouden ze op de koop toe nemen als hun kinderen in België konden opgroeien.

Eind vorig jaar kondigde de Belgische regering aan dat kinderen onder de tien jaar van Belgische IS-strijders naar België mogen terugkeren. Maar hoe dat in de praktijk in zijn werk zou gaan en of ze daarbij hulp krijgen uit België, is onduidelijk.

Child Focus, de Belgische organisatie voor vermiste kinderen, sluit zich aan bij de dagvaarding van de IS-moeders. De organisatie vindt dat alle kinderen met een Belgische vader of moeder gerepatrieerd moeten worden. "De vraag is niet langer: moeten deze kindjes terugkeren, maar zijn we bereid om kinderen te laten wegkwijnen en eventueel te laten sterven", aldus directeur Heidi de Pauw tegen de VRT. Volgens media zouden nog bijna 150 Belgische kinderen in het gebied verblijven. Het kort geding vindt waarschijnlijk volgende week plaats.

Naar schatting bevinden zich 175 kinderen in voormalig IS-gebied met een Nederlandse vader of moeder. De Nederlandse overheid toont tot nu toe geen initiatief om hen naar Nederland te halen.