IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi voor het eerst in vijf jaar te zien op video

De meest gezochte terrorist ter wereld en IS-leider, Abu Bakr al-Bagdadi, heeft zich voor het eerst in vijf jaar weer vertoond. De terreurbeweging publiceerde maandag beelden van Bagdadi, die inmiddels een grijs-rode baard heeft. Deze keer staat hij niet, zoals in 2014, openlijk te prediken in de moskee in Mosul voor een grote groep volgelingen. Zijn publiek is geslonken tot een drietal mannen, van wie het gezicht bedekt is of onherkenbaar is gemaakt. Zijn nieuwe omgeving is inmiddels ook een stuk soberder: een simpel kamertje op een onbekende locatie.

Dat de beelden recent zijn opgenomen blijkt uit wat Bagdadi zegt. Hij erkent bijvoorbeeld de onlangs geleden verliezen door IS in de Syrische stad Baghouz. Bagdadi zegt dat de ‘broeders’ van de omgekomen jihadisten ‘wraak zullen nemen, omdat zij niet vergeten zolang er bloed door hun aderen stroomt; er zal nog een slag komen na deze’. Hij beweert dat de strijd om het laatste IS-bolwerk symbool stond voor ‘de barbarij en onmenselijkheid’ van het Westen, en tegelijkertijd ‘de dapperheid, het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de islamitische natie.’

Lange tijd was het lot van Bagdadi onduidelijk. Slechts sporadisch kwamen er berichten van hem naar buiten, en vrijwel altijd betrof het audiofragmenten. Ook gingen veel landen ervan uit dat hij zich in Baghouz ophield, maar hij lijkt eerder de wijk te hebben genomen.

Opmerkelijker misschien is dat Bagdadi ook refereert aan de gebeurtenissen in Sri Lanka. Hij zegt dat de aanslagen op het eiland bedoeld waren als vergelding voor de nederlaag in Baghouz. Mogelijk is deze boodschap achteraf aan de video geplakt, want op het moment dat Bagdadi over Sri Lanka spreekt is zijn gezicht niet te zien.

