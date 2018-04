IS-kind verdient meer steun van de regering

Zij zijn de dupe van het afschuwelijke besluit van hun vaders of moeders om de afgelopen jaren naar Syrië of Irak te reizen en zich aan te sluiten bij de IS-terroristen.

Het beleid van de Nederlandse regering is tot nu om geen vinger uit te steken voor Nederlandse voormalige IS-aanhangers die uit het gebied terug willen naar Nederland, waar hun uiteraard een rechtszaak wacht. Door die afhoudende houding van de regering blijft ook hulp voor deze kinderen uit.

Spreek eerst eens de wil uit om aan deze ellendige situatie voor de kinderen een eind te maken

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer kwam gisteren, verwijzend naar het internationale Kinderrechtenverdrag, met een klemmende oproep aan de overheid toch meer te doen om een deel van deze uitreizigers uit Syrië terug te halen. Zoals moeders die nu met hun kinderen in opvangkampen in Syrië zitten, sinds het kalifaat van IS uit elkaar is gevallen. De afwachtende houding van het kabinet noemt zij onacceptabel.

Minister Grapperhaus van justitie toont tot nu toe geen enkel initiatief om een uitweg te vinden in de lastige situatie rond de ex-IS-strijders en hun kinderen. Toen de rechter vorige week het kabinet sommeerde een poging te doen een hoogzwangere Nederlandse uitreizigster met haar kind terug te halen uit een door Koerdische strijders beheerst opvangkamp, reageerde Grapperhaus: “We gaan niet dat onveilige gebied in. Punt.”