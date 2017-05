Is het optimisme over de Nederlandse kanshebbers in de Giro wel reëel?

Een deel van de voorpret richting een grote wielerronde schuilt in de speculaties. De renners en ploegen worden gewogen, daarna langs de meetlat gelegd die parcours heet en tenslotte gevraagd naar hun vormpeil. Die laatste vraag beantwoorden renners slechts bij hoge uitzondering met een verrassend antwoord.

Niet zo gek natuurlijk, want wie gunt de tegenstanders nu een blik in zijn hand met kaarten? Bovendien kan iedere uiting van zwakte fnuikend zijn voor de mentale weerbaarheid, is de opvatting. Dus krijg je responses als: "Volgens mij zit ik tegen het niveau aan dat ik vorig jaar had" (Steven Kruijswijk tegen NOS.nl), "Je weet nooit waar de grenzen van je lichaam liggen" (Bauke Mollema tegen AD) of "Ik heb al een tijdje niet op de weegschaal gestaan, maar ik denk dat ik wel aardig licht ben nu" (Tom Dumoulin tegen NU.nl).

Heel eerlijk gezegd is het zelfs voor de renners koffiedik kijken. Wie weet met volle zekerheid of zijn trainingsarbeid op de vulkaan El Teide op Tenerife straks in de Ronde van Italië voor vuurwerk gaat zorgen? En of de wintermaanden in de Spaanse rennersenclave Girona vruchtbaar bleken?

Indekken Als de favorieten vandaag op Sardinië aan hun eerste kilometers beginnen van de honderdste Giro, is hun grote angst dat ze misschien ergens onderweg een kilootje te weinig van hun lichaam hebben afgesnoept of wellicht iets te karig hoogtemeters hebben weggetrapt. Om Dumoulin te parafraseren: als hij een slechte Giro rijdt, wil dat niet zeggen dat hij gefaald heeft als klassementsrenner. Ook het indekken is een integraal onderdeel van de opbouw. Hun grote angst dat ze misschien ergens onderweg een kilootje te weinig van hun lichaam hebben afgesnoept De tekst gaat verder onder de afbeelding. Voor Tom Dumoulin is de Giro een proeftuin. © Photo News En de cijfers dan? Is het aantal wedstrijddagen een indicatie van hun vorm? De beste training is volgens sommige wielerpuristen de koers an sich. Geen simulatie benadert in de verste verte de wedstrijdomstandigheden. Dat mag zo zijn, maar de 22 koersdagen die Nairo Quintana dit jaar tot dusver reed, vertellen weinig over 's mans vorm. De winnaar van vorig jaar en Quintana's grote tegenstrever Nibali heeft er vier meer, één minder dan in 2016. Zet je dat af tegen de koersdagen van andere favorieten als Mollema (24), Kruijswijk (26) en Geraint Thomas (25) dit jaar, dan is de enige conclusie die je kunt trekken dat er consensus is over het aantal dagen om (hopelijk) in topconditie te komen. Maar zelfs dat is geen wet van Meden en Perzen. Dumoulin liet voorjaarsklassiekers als de Amstel Gold Race schieten voor een "ideale voorbereiding". Zijn teller stond tot voor vandaag op veertien. De beste training is volgens sommige wielerpuristen de koers an sich

Revanche Kruijswijk kende vorig jaar bijna dezelfde preparatie naar de Giro als dit jaar. Zonder zijn schuiver in de sneeuw bovenop Colle dell'Agnello had hij de Giro hoogstwaarschijnlijk tot een goed eind gebracht, te meer omdat hij Nibali tot voor die val een stevige psychologische dreun had verkocht door geen vormverlies te tonen. Het pakte zoals gezegd uiteindelijk heel anders uit. De 29-jarige kopman van LottoNL-Jumbo zint sindsdien op revanche. De motivatie van Dumoulin en Mollema komt van elders. Mollema koos voor een pragmatische benadering, sinds Contador dit jaar zijn ploeggenoot is geworden. Hij is straks in de Tour de France de steun en toeverlaat van de Spanjaard en mag derhalve in de Giro voor zijn eigen kansen rijden, zoals dat heet. Voor Dumoulin is de Giro meer een proeftuin. De Ronde van Italië is loodzwaar, zeker voor iemand die zich omschoolt tot klassementsrenner. Valpartijen, momentum en weerbaarheid zijn ongrijpbaar. Maar niet in een roze droom. Steven Kruiswijk zint in de Ronde van Italië op revanche. © AP

